Denise Delmiro apresenta o JPB1, e Amy Nascimento assume o Bom Dia Paraíba

A apresentadora Denise Delmiro vai apresentar o JPB1 depois de cinco anos à frente do Bom Dia Paraíba. A novidade faz parte das mudanças anunciadas pela Rede Paraíba nos telejornais do grupo em 2024. Com a saída de Denise, quem vai assumir o Bom Dia Paraíba é Amy Nascimento.

As mudanças já começam nesta segunda-feira (11). Danilo Alves, conforme já foi anunciado, vai passar a apresentar o Globo Esporte Paraíba, que agora vai ser exibido na íntegra na Rede Paraíba.

“Estamos todos animados com esta nova fase do JPB1. A chegada de Denise vai casar perfeitamente com o nosso objetivo de ser mais ágil e estar cada vez mais próximo das pessoas, duas das marcas fortes do JPB1. Vamos continuar trabalhando para ser, como já somos hoje, a melhor companhia da hora do almoço de todos os paraibanos”, explicou o editor-chefe do JPB1, Joalisson Douglas.

O editor-chefe do Bom Dia Paraíba, Anderson Melo, considera que a chegada de Amy na apresentação do telejornal vem de um processo natural.

“Ela já fazia parte da equipe enquanto repórter em Campina Grande, o público já a conhece. E agora vamos ter a oportunidade de ver o talento dela no comando do principal telejornal das manhãs do estado com a missão de estarmos cada vez mais próximos das pessoas e mostrando a notícia com a agilidade que já é a marca do nosso jornalismo”, pontuou Anderson.

O editor geral de Jornalismo da Rede Paraíba, Laerte Cerqueira, também comentou sobre as novidades nos telejornais.

“Vamos explorar ainda mais as tecnologias sociais que estão à disposição do jornalismo, na apuração, na reconstrução dos fatos, em relatos cada vez mais humanizados. Com participação efetiva de nosso telespectador na construção do telejornal. De mãos dadas com as angústias, reivindicações e demandas sociais. Sem perder algo que é nossa marca: respeito total à audiência, em qualquer horário, e com a correção da informação, fundamental para o dia a dia”, disse.

Denise Delmiro, nova apresentadora do JPB1

Denise Delmiro entrou na TV Paraíba como estagiária em 2008 e foi efetivada como repórter logo no ano seguinte. Ela foi a primeira a começar o projeto Calendário JPB em Campina Grande e apresentou o JPB 1ª Edição na região a partir de 2012.

Em 2019, assumiu a apresentação do Bom Dia Paraíba. Na época, eram duas horas de jornal. Durante a pandemia, o telejornal ganhou mais 30 minutos de duração. Após descobrir a primeira gravidez, por ser grupo de risco para a Covid-19, passou a apresentar o jornal de casa em um estúdio montado especialmente para o Bom Dia Paraíba.

“Foram quase cinco anos de Bom Dia Paraíba. Duas horas e meia todos os dias no café da manhã dos paraibanos. São 50 horas por mês. Uma doação diária e conexão muito forte com quem estava do outro lado da telinha. O telejornal está marcado para sempre na minha vida, afinal foi nele que eu anunciei minhas duas gestações. Nele que as pessoas acompanharam as barrigas dos meus filhos crescendo. Uma emoção para mim”, comentou.

Grávida novamente, Denise agora recebe o desafio de apresentar um telejornal pelo qual já passou, mas agora com exibição estadualizada.

“Agora vem um novo e maravilhoso desafio. Estar agora todos os dias da hora do almoço das famílias paraibanas. O compromisso continua. Ainda mais proximidade com quem confia na gente. Danilo esteve à frente por todo esse tempo com seu jeito de ser, buscando respostas para comunidade. E assim vamos seguir. Onde a notícia estiver, estaremos lá. De mãos dadas com o público. Uma parceria que será ainda mais forte!”, garantiu Denise.

A jornalista deve entrar em licença maternidade em meados de junho. O substituto de Denise nesse período ainda não foi anunciado.

Amy Nascimento, nova titular do Bom Dia Paraíba

Amy Nascimento também falou sobre esse novo desafio na carreira. Ela entrou na Rede Paraíba em setembro de 2020, durante a pandemia de Covid-19, integrando a equipe de repórteres de Campina Grande. Chegou a apresentar telejornais nos plantões e, no início de março, passou a fazer parte da equipe de repórteres e apresentadores de João Pessoa.

“Assumir o Bom Dia é uma honra gigante pra mim! Primeiro por ser o telejornal de maior audiência das primeiras horas da manhã. Nós acordamos com muita gente. Segundo por também ser o maior telejornal da casa. São duas horas e meia de muito conteúdo, onde é possível conversar com o telespectador mais à vontade e interagir diretamente com paraibanos de todo o estado. Estou vivendo um momento de muita alegria!”.

A jornalista ainda reconhece a responsabilidade que é assumir o telejornal que inicia os dias das TVs Cabo Branco e Paraíba:

“Ao mesmo tempo que transbordo de felicidade, sinto também a responsabilidade que tenho. Agora o desafio é bem maior. Mas me sinto pronta, principalmente tendo Denise como apoio e suporte nessa transição. Ela tem sido de uma generosidade incrível comigo. A equipe por trás do Bom Dia também é maravilhosa. Tenho muito a aprender com todos eles. Será uma honra pra mim dar continuidade ao belíssimo trabalho que o time tem feito, agora com novidades na apresentação – que logo o telespectador vai poder conferir com toda responsabilidade, credibilidade e verdade já conhecidas do público das TVs Cabo Branco e Paraíba”.