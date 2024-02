Fábio Ramalho diz que Romero e Bruno se falaram por telefone e acredita na ‘reconciliação plena’

Entrevista à CBN Paraíba, na manhã desta sexta-feira (23), o deputado estadual Fábio Ramalho, do PSDB, afirmou que o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), e o deputado federal Romero Rodrigues, do Podemos, conversaram por telefone esta semana.

Ramalho não detalhou o tom da conversa e nem disse quem ligou para quem, mas afirmou que sai animado com o contato e com as reuniões que teve em Brasília esta semana, inclusive com a presença do ex-governador e ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB), um dos líderes do grupo.

Sobre a impressão de Romero com relação ao “barulho” de uma possível candidatura e rompimento, Ramalho repete o que o Conversa Política trouxe ontem: Romero vê muito barulho no debate e disse que está focado na sua função de líder do Podemos, na Câmara dos Deputados.

Confira a entrevista na íntegra: