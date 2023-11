Estudantes fazem provas do 1º Desafio em Ciências na 20ª SNCT

Os alunos das escolas públicas e particulares da Paraíba fizeram nesta sexta-feira (24), provas do 1º Desafio em Ciências, que acontece dentro da programação da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho. O evento é promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia e do Governo do Estado.

Se inscreveram para participar do 1º Desafio Paraibano em Ciências 540 estudantes. O chefe da Divisão de Projetos e Desenvolvimentos Científicos e Tecnológicos da Secitec, Silvio Rossi, comentou que as expectativas para os desafios foram atendidas. “Fico muito feliz com essa realização. O nível de comparecimento foi quase total. Foi tudo muito bonito”, contou Silvio.

O objetivo do Desafio é que, a partir dessas provas, os alunos que mais se destacaram consigam representar o Estado em Olimpíadas Nacionais do próximo ano, destacando suas habilidades e conhecimentos na História, Ciências e Matemática.

O estudante da Escola José Américo de Almeida, Paulo Henrique, 15 anos, foi o único de sua turma a participar do Desafio. “A prova foi muito boa. Essa prova vai me ajudar a me preparar mais para as próximas, porque eu vou ter mais experiência”. Paulo contou que seus professores o incentivaram bastante, já que ele é o que mais se destaca nesta área do conhecimento.

Neste sábado (25) acontece a Olimpíada Paraibana de Matemática, que segundo organizadores teve mais de 3.000 inscritos. “A expectativa é muito positiva e estamos muito felizes com os resultados que estamos vendo”, afirmou Silvio Rossi. A prova acontecerá em João Pessoa para alunos do Ensino Fundamental e Médio.

Ainda não há uma data prevista para a divulgação do resultado, mas o chefe da Divisão de Projetos explicou que a ideia é que sejam anunciados em um evento realizado pela Prefeitura de João Pessoa em meados de dezembro.

Mais informações sobre o evento e a 20ª SNCT é só entrar no site e acompanhar por meio do link: https://snctjp.com.br.