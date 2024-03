onde assistir ao vivo, escalações e estatísticas

Oito dias após o Clássico Tradição válido pelo Campeonato Paraibano Unipê 2024, os torcedores paraibanos terão mais um Treze x Botafogo-PB para apreciar, desta vez pela Copa do Nordeste 2024. O Galo receberá o Belo às 19h da quinta-feira (21), no Amigão, pela sexta rodada da competição regional. No estadual, os trezeanos se deram melhor, vencendo por 2 a 0.

O Treze chegará embalado para o confronto, após vencer mais um grande rival, o Campinense, e confirmar a liderança do Paraibano ao fim da primeira fase. O Galo está invicto há oito jogos — seis vitórias e dois empates —, somando-se as duas competições em disputa. O astral está lá em cima, mas, para isso se manter, vencer o Botafogo-PB é imprescindível, já que os trezeanos estão fora do G-4 do Grupo B na competição regional.

Do outro lado, o Botafogo-PB precisa se recuperar. O Belo não vence há quatro jogos — duas derrotas e dois empates —, também levando-se em conta a Copa do Nordeste e o Campeonato Paraibano. E, além de também estar fora do G-4 do Grupo A do Nordestão, o time de João Pessoa caiu de produção e colocação no estadual, avançando para as semifinais apenas como terceiro colocado.

Estatísticas dos times

TREZE: 5º do Grupo B | 5p | 5j | 1v | 2e | 2d | 5gp | 7gc | -2sg

5º do Grupo B | 5p | 5j | 1v | 2e | 2d | 5gp | 7gc | -2sg BOTAFOGO-PB: 5º do Grupo A | 5p | 5j | 2v | 2e | 1d | 4gp | 3gc | 1sg

Dia, horário e local de Treze x Botafogo-PB

Dia: 21 de março (quinta-feira)

21 de março (quinta-feira) Horário: 19h

19h Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Transmissão de Treze x Botafogo-PB

Onde assistir: Nosso Futebol.

Nosso Futebol. Onde ouvir: a Rádio CBN Paraíba transmitirão as emoções de mais um Clássico Tradição, com narração de Edson Maia , comentários de Expedito Madruga e reportagens de Marcos Siqueira e Phillipy Costa .

a transmitirão as emoções de mais um Clássico Tradição, com narração de , comentários de e reportagens de e . Onde acompanhar: o Tempo Real do ge Paraíba começará uma hora antes de a bola rolar no Amigão.

Prováveis escalações

TREZE: Igor Rayan, Van, Luiz Fernando, Rafael Castro e Higor; Juninho, Edmundo e Gui Campana; Will Viana, Xandy e Thiaguinho. Téc.: Willian De Mattia.

Igor Rayan, Van, Luiz Fernando, Rafael Castro e Higor; Juninho, Edmundo e Gui Campana; Will Viana, Xandy e Thiaguinho. Willian De Mattia. BOTAFOGO-PB: Dalton, Lenon, Douglas, Bruno Cardoso e Evandro; Rodrigo, Bruno Leite; Jean Silva, Paulinho e Pipico. Téc.: Moacir Júnior.

Arbitragem

Árbitro principal: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE)

Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE) Assistente 1: Daniel Vidal Pimentel (SE)

Daniel Vidal Pimentel (SE) Assistente 2: Vanessa Santos Azevedo (SE)

Vanessa Santos Azevedo (SE) Quarto árbitro: Tiago Ramos de Oliveira (PB)

Dia a dia do Treze

O Galo se reapresentou para dar início aos trabalhos mirando o Clássico Tradição.

O Treze tem mais uma atividade marcada no Estádio Presidente Vargas.

O elenco alvinegro encerra a preparação para encarar o Botafogo-PB.

Dia a dia do Botafogo-PB

O Belo se reapresentou no CT da Maravilha do Contorno. Mas o dia foi turbulento, com direito a um protesto de Organizadas do clube, que cobraram respostas pela sequência negativa que o time tem passado.

O elenco do técnico Moacir Júnior tem mais uma atividade na Maravilha do Contorno.

O elenco alvinegro encerra a preparação para encarar o Treze.

