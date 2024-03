QUE HORAS COMEÇA BBB24, CINE BBB E RENASCER?

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, quarta (20/03)

Guia de Programação da Rede Globo – Quarta-feira, 20/03/2024

A Rede Globo continua a proporcionar aos telespectadores brasileiros uma variedade de programas que combinam entretenimento, informação e cultura. Na quarta-feira, dia 20 de março de 2024, a grade de programação oferece uma seleção diversificada de conteúdo para atender aos diferentes gostos e interesses do público. Confira abaixo o que a Globo tem reservado para você:

**04:00 – Hora Um**: Inicie o dia bem informado com o “Hora Um”, trazendo as últimas notícias do Brasil e do mundo, com análises aprofundadas e entrevistas exclusivas para começar o dia com o pé direito.

**06:00 – Bom Dia Praça**: Para os que acordam cedo, o “Bom Dia Praça” traz um mix de notícias locais e nacionais, previsão do tempo e dicas úteis para começar o dia com energia e informação.

**08:30 – Bom Dia Brasil**: O tradicional telejornal “Bom Dia Brasil” oferece uma análise completa das principais notícias do país e do mundo, trazendo entrevistas, reportagens especiais e debates sobre os temas mais relevantes do momento.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**: Sob o comando carismático de Patrícia Poeta, o “Encontro” proporciona um mix de entretenimento, informação e variedades, com debates sobre temas atuais, entrevistas exclusivas, dicas de saúde, beleza e culinária, além de muita música para animar a manhã.

**10:35 – Mais Você**: Ana Maria Braga e Louro José comandam o “Mais Você”, oferecendo uma mistura de culinária, dicas de saúde, entrevistas e muita diversão, garantindo momentos descontraídos para os telespectadores.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**: As principais notícias locais são destacadas no “Praça TV – 1ª Edição”, mantendo os telespectadores informados sobre o que acontece em suas regiões.

**13:00 – Globo Esporte**: Para os amantes do esporte, o “Globo Esporte” traz os destaques do mundo esportivo, com entrevistas, análises e os melhores momentos das competições, mantendo os telespectadores atualizados sobre as últimas novidades do universo esportivo.

**13:25 – Jornal Hoje**: O “Jornal Hoje” oferece uma visão abrangente das principais notícias do Brasil e do mundo, com reportagens aprofundadas e análises sobre os temas mais relevantes do momento.

**14:45 – Cheias de Charme**: Na novela “Cheias de Charme”, acompanhe as aventuras e desventuras de três empregadas domésticas que se tornam estrelas da música, em uma trama repleta de humor, drama e muita música.

**15:25 – Sessão da Tarde – Dolittle**: Na “Sessão da Tarde”, embarque em uma aventura mágica com o filme “Dolittle”, uma história encantadora sobre um médico que pode falar com animais e embarca em uma jornada para curar a rainha da Inglaterra.

**17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical**: Reviva os momentos marcantes da novela “Paraíso Tropical” no “Vale a Pena Ver de Novo”, com intrigas, romances e reviravoltas que conquistaram o público brasileiro.

**18:25 – Elas Por Elas**: Em “Elas Por Elas”, acompanhe histórias inspiradoras de mulheres que superaram desafios e conquistaram seu espaço, mostrando a força e determinação do universo feminino.

**19:10 – Praça TV – 2ª Edição**: Novamente, as principais notícias locais são trazidas à tona no “Praça TV – 2ª Edição”, mantendo os telespectadores atualizados sobre o que acontece em suas regiões.

**19:40 – Família é Tudo**: O programa “Família é Tudo” traz histórias emocionantes de famílias brasileiras, mostrando os laços de amor e união que as unem, além de dicas e orientações para fortalecer os vínculos familiares.

**20:30 – Jornal Nacional**: O telejornal mais assistido do Brasil, o “Jornal Nacional” traz uma análise profunda e imparcial das principais notícias do dia, com reportagens exclusivas e análises de especialistas.

**21:20 – Renascer**: Na novela “Renascer”, acompanhe as histórias de amor, fé e superação de personagens cativantes, em uma trama que emociona e inspira os telespectadores.

**22:25 – Big Brother Brasil 24**: O reality show mais famoso do Brasil, o “Big Brother Brasil”, continua a emocionar e surpreender os telespectadores com novas provas, eliminações e muita emoção dentro da casa mais vigiada do país.

**23:15 – Cine BBB**: Após o “Big Brother Brasil 24”, é hora do “Cine BBB”, trazendo um filme especialmente selecionado para os fãs do reality show, proporcionando ainda mais entretenimento para a noite.

**00:25 – Jornal da Globo**: O “Jornal da Globo” apresenta uma visão analítica e crítica das principais notícias do Brasil e do mundo, com análises de especialistas e reportagens aprofundadas.

**01:15 – Família é Tudo**: Uma nova oportunidade para assistir às histórias emocionantes de famílias brasileiras no programa “Família é Tudo”.

**01:55 – Comédia Na Madruga I**, **02:40 – Comédia Na Madruga II** e **03:15 – Comédia Na Madruga III**: Para encerrar a noite com bom humor, os programas “Comédia Na Madruga I”, “Comédia Na Madruga II” e “Comédia Na Madruga III” apresentam os melhores momentos de humor da televisão brasileira, garantindo risadas até altas horas da madrugada.

Com essa programação variada e repleta de opções, a Rede Globo continua a ser a escolha número um dos telespectadores brasileiros, oferecendo entretenimento e informação de qualidade para toda a família, em todos os momentos do dia.