A tabela de pontos do Fies para cada curso na Paraíba é uma ajuda para os estudantes que fazem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e se questionam se a nota obtida na prova será suficiente para que eles sejam aprovados no curso dos sonhos por meio de financiamento estudantil.

Os dados têm a média de notas, assim como as pontuações mínimas e máximas, necessárias para os cursos mais procurados e concorridos do programa. As informações foram obtidas na base de informações do Ministério da Educação (MEC) e são referentes à última edição do Fies.

Esta reportagem mostra os seguintes dados:

Veja a tabela de pontos do Fies para cada curso na Paraíba

Tabela de pontos do Fies para medicina na Paraíba

O curso de medicina está entre os mais concorridos nas universidades da Paraíba e também é o que tem as maiores notas de cortes do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), que seleciona novos alunos para instituições privadas.

As instituições que oferecem o curso são a Unifacisa, em Campina Grande; a Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba e o Centro Universitário de João Pessoa, na capital paraibana; e o Centro Universitário de Patos, no Sertão do estado.

A menor nota de corte do Fies para medicina na Paraíba é de 768.58 pontos, na Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba e no Centro Universitário de João Pessoa, ambos localizados na capital paraibana. Já a maior nota é de 782.36, no Centro Universitário de Patos.

Tabela de pontos do Fies para direito na Paraíba

No estado, o curso é oferecido em instituições localizadas nas cidades de Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Guarabira, João Pessoa, Patos e Sumé.

A menor nota de corte do Fies para o curso é de 483.84 pontos, na Faculdade do Cariri Paraibano, em Sumé. Já a maior é de 605.10 pontos, na Faculdade Católica da Paraíba e na Faculdade São Francisco da Paraíba, ambas em Cajazeiras.

Tabela de pontos do Fies para enfermagem na Paraíba

No estado, o curso é oferecido nas cidades de Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Guarabira, João Pessoa, Patos e Sumé.

A menor nota de corte do Fies para o curso é de 450.50 pontos, na Faculdade do Cariri Paraibano. Já a maior é de 622.26 na Faculdade ITEC e no Centro Universitário de Patos.

Tabela de pontos do Fies para fisioterapia na Paraíba

No estado, o curso é oferecido nas cidades de Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Guarabira, João Pessoa e Patos.

A menor nota de corte do Fies para o curso é de 477.38 pontos, na Escola de Ensino Superior do Agreste Paraibano. Já a maior é de 622.26 pontos no Centro Universitário Santa Maria.

Tabela de pontos do Fies para odontologia na Paraíba

No estado, o curso é oferecido nas cidades de Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Guarabira, João Pessoa e Patos.

A menor nota de corte do Fies para o curso é de 555.32 pontos, no Centro Universitário Maurício de Nassau. Já a maior é de 608.42 pontos na Escola de Ensino Superior do Agreste Paraibano.

O que é Fies?

Para compreender o que é Fies, é importante saber que o programa concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos. O sistema é regulamentado pelo Ministério da Educação (MEC).

Por meio do Fies, os estudantes financiam cursos de graduação avaliados de forma positiva do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao programa.

Desde o ano de 2018, o Fies passou oferecer um modelo de financiamento estudantil diferente, que divide o programa em diferentes modalidades, possibilitando juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato.

Como se inscrever no Fies?

De acordo com o edital do Fies, o candidato deve acessar o Portal Único do MEC, fazer cadastro no “login único” ou logar com CPF e senha e preencher as informações solicitadas. Cada pessoa pode escolher até três opções de curso.

Após as inscrições, os candidatos ainda devem passar por mais seis fases:

Classificação;

Pré-seleção;

Participação em lista de espera;

Complementação da inscrição;

Comparecimento à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) das universidades;

Comparecimento ao banco após os procedimentos junto à CPSA das IES.

Critérios: como conseguir o Fies

Para pedir o financiamento, o candidato precisa ter participado de uma das edições do Enem a partir de 2010, ter obtido média geral igual ou maior do que 450 pontos, e nota maior ou igual a 400 na redação.

Outro critério é o da renda familiar mensal, que deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.

Como funciona o Fies para medicina?

Os critérios para quem deseja conseguir o financiamento para cursar medicina são os mesmos (descritos mais acima). Porém, esse curso costuma ter uma nota de corte maior. Por isso, o recomendado é que os estudantes obtenham pontuações entre 700 e 800 no Enem.

Após o término do curso, o médico formado pode pagar o Fies trabalhando na rede pública.

Cronograma do Fies

O cronograma do Fies 2024 vai de 12 a 26 de março. De acordo com o MEC, o candidato que não for aprovado na chamada regular, entra automaticamente na lista de espera do programa.

Inscrição: 12 a 15 de março

12 a 15 de março Resultado: 21 de março

21 de março Complementação da inscrição dos pré-selecionados: 22 a 26 de março

Quer saber sobre saber mais sobre como participar do Fies e de outros programas de seleção para ingresso na universidade? Acesse a editoria de Educação do Jornal da Paraíba e fique por dentro de tudo.