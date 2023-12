Cruz das Armas derrota Valentina e é campeã da edição 2023, após 20 anos

Após 20 anos, a Seleção de Cruz das Armas venceu Valentina nesta terça-feira e se sagrou bicampeã da Copa João Pessoa de Futebol. A partida aconteceu no CT Ivan Tomaz e a vitória foi por 1 a 0. Esta foi a 15ª edição do torneio, que desde a década de 1980, coloca frente a frente os melhores jogadores dos bairros da Capital paraibana.

O único gol da partida foi marcado por Alho, ainda no primeiro tempo. Gugu levantou a bola na grande área em um arremesso lateral, o zagueiro Breno tentou afastar a bola com a cabeça, mas Alho, sozinho, acertou um belíssimo voleio e balançou as redes.

O Jornal da Paraíba transmitiu a final da Copa João Pessoa entre Valentina e Cruz das Armas ao vivo, e de graça, com a narração de Raelson Galdino, comentários de Pedro Alves e reportagens de Iaco Lopes.

Reveja a transmissão, na íntegra, de Cruz das Armas e Valentina