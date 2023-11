Juzé lança primeiro EP solo nesta sexta (24); ouça

O poeta e músico paraibano Juzé lançou nesta quinta-feira (24) seu primeiro EP solo. “Juzé Ao Vivo” tem produção autoral e passeia por referências do paraibano, que interpretou Totonho em ‘Mar do Sertão‘.

O EP do paraibano tem cinco novas faixas que são marcadas por sua habilidade com o violão, “grande amigo” do artista.

“Eu não sou um exímio violonista mas tive grandes influências de músicos geniais. Toco, há mais de uma década, pela independência de dar vida às minhas canções. É um grande amigo. Já me fez chorar e sorrir milhões de vezes…”, explicou.

As músicas também abordam referências do universo musical construídas desde o início de sua carreira, aos 15 anos, em João Pessoa, até a participação na novela da Globo.

Em “Mastigado”, o músico fala sobre um fracasso amoroso em tom confessional. Já “Love Gostoso” é intimista e “Touchscreen” propõe um outro olhar sobre a temática amorosa a partir do poema “Almas Sem Wi-Fi”.

Além das canções lançadas no EP, o paraibano também divulgou o clipe da música “Love Gostoso” (assista abaixo).

Sobre Juzé

Juzé é natural de João Pessoa e iniciou sua carreira aos 15 anos. Atualmente, ele é vocalista da banda Os Gonzagas e já assinou mais de 500 canções em parceria com artistas como Elba Ramalho e Juliette.

Ele ficou conhecido em todo o país após participar da novela “Mar do Sertão”, da Globo, interpretando Totonho junto com o artista e conterrâneo Lukete. A parceria rendeu o álbum “Lukete & Juzé”, lançado em 2023.

Ouça o EP