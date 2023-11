Secretaria de Saúde participa da 9° edição do Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio de seus gestores e profissionais, está participando, ao longo desta semana, do 9° Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária (Simbravisa), que acontece na Capital paraibana. Este ano, o evento trabalha o tema ‘Vigilância Sanitária: direto à saúde e o fortalecimento do SUS’.

“Nós, que fazemos a Secretaria de Saúde de João Pessoa, estamos imensamente felizes em sediarmos, na nossa cidade, o principal evento de Vigilância em Saúde do País. Sabemos da importância que essa área tem para que possamos ofertar a saúde de qualidade que queremos. Com conhecimento, metodologias, auxiliam a gestão para enxergar as realidades, identificando os problemas e estabelecendo prioridades na atuação. Tenho muito orgulho do trabalho realizado pela Vigilância Municipal, em especial, no momento mais crítico da saúde pública que foi a pandemia. Nossos profissionais foram incansáveis e, por isso, tivemos os excelentes resultados obtidos”, destaca a secretária executiva de Saúde, Janine Lucena.

Até esta sexta-feira (24), o Simbravisa segue promovendo cursos, debates em mesa redonda e palestras acerca do papel da Vigilância em Saúde, com foco na Vigilância Sanitária, além de debater sobre ações de vacinação, rotinas de trabalho, direito à saúde, saúde dos trabalhadores, entre outros temas que fazem parte da rotina de trabalho dos setores das Vigilâncias em Saúde.

O evento é uma realização da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), junto ao Governo do Estado e a Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa), e conta com a participação de representantes das Vigilâncias em Saúde de todo País. A Simbravisa ainda conta com o apoio do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).