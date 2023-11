Influencer do Partido Novo cumpre agenda na Paraíba e vê Millei como ‘esperança’

O influenciador digital Rafael Lima, liderança jovem do Partido Novo, cumpre agenda na Paraíba, com o objetivo de discutir a agenda liberal e os planos da legenda para as eleições de 2024. Lima é uma figura conhecida nas redes sociais devido ao trabalho como criador de conteúdo e defensor de princípios alinhados ao libertarianismo.

O partido Novo tem adotado um tom de oposição às pautas intervencionistas do Governo Federal e, com isso, espera obter resultados eleitorais em 2024, com a expansão das ideias liberais nas Câmaras Municipais e nas prefeituras.

Rafael Lima desembarcou em João Pessoa nesta sexta-feira (24), e tem palestra em Campina Grande no sábado (25). O tema central é como libertar os eleitores do domínio de “oligarquias políticas”. Em resposta à CBN Paraíba, o mineiro disse que, dentre as pautas que serão abordadas, estão o combate à corrupção nas cidades e melhorias nas gestões de saúde, educação e mobilidade urbana.

“Queremos levar isso para as outras cidades, para mostrar que liberdade funciona”, afirmou.

Em vídeos e textos, Rafael argumenta a favor de um Estado mínimo, com menos intervenção governamental na economia e na vida das pessoas. Ele também defende a importância da livre iniciativa e da propriedade privada. De acordo com ele, a ausência desse modelo é um dos problemas que prejudicam a região Nordeste e de outros estados do país.

O liberalismo é defender a propriedade privada, é defender a descentralização do poder, é defender o poder do indivíduo, e defender a livre concorrência, comentou. As regiões Norte e Nordeste são as regiões que têm mais potencial” avaliou.

Millei é “esperança”

Raphael tem um canal com mais de 600 mil inscritos no Youtube. Além disso, é Diretor Executivo do Instituto Livre Mercado, que prevê apoio para políticas de livre mercado no Brasil. Uma referência para Rafael Lima é o novo presidente da Argentina, Javier Millei, que segundo ele significa “esperança” para o Brasil.

“O Javier Millei é uma grande esperança, sim, e eu sempre digo que política é trabalhar com a esperança dos outros”, disse. “Ele não só ganhou como um sistema corrupto, ele ganhou com ideias libertárias, falando que [esses políticos] são parasitas e que é preciso privatizar. Ele falou a verdade”, disse.