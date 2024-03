Semob-JP prepara esquema de trânsito para eventos esportivos e religiosos neste final de semana

Com o objetivo de garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego de veículos, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) vai realizar, neste sábado (16), um plano operacional com 90 agentes para auxiliar os eventos esportivos e religiosos, que serão realizados na Capital. As atividades iniciam às 8h e vão até as 22h.

A Arquidiocese da Paraíba vai realizar a Procissão do Santíssimo Sacramento, a partir das 8h, saindo da Paróquia Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, na Av. Mons. Walfredo Leal, em Tambiá, seguindo pela Desembargador Souto Maior, em direção ao Parque Solon de Lucena.

Outra procissão, também denominada Procissão do Santíssimo Sacramento, sairá do Parque Solon de Lucena, às 11h, seguindo pela Av. Visconde de Pelotas, no Centro, em direção às praças Rio Branco e Dom Adauto, até chegar à Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves.

Esporte e lazer – A Federação Paraibana de Ciclismo vai realizar a disputa ‘Night Challenger’, a partir das 16h, com partidas da Estação Cabo Branco – Ciências, Cultura e Artes, no Altiplano Cabo Branco, seguindo pela PB-008, até o Centro de Convenções, local de retorno das disputas para a Estação Cabo Branco – Ciências, Cultura e Artes, com previsão de encerramento às 22h.

Já o Procon-JP vai realizar a ‘Corrida do Consumidor’, com largada prevista às 20h30, da Praça da Independência, em Tambiá, seguindo pela Av. Epitácio Pessoa, até a Rua Maria Sales, ponto de retorno, seguindo novamente pela Av. Epitácio Pessoa até a chegada, na Praça da Independência.

A Semob-JP recomenda aos condutores de veículos que fiquem atentos à sinalização e aos comandos dos agentes de mobilidade e reduzam a velocidade ao circularem nos trechos próximos a realização dos eventos deste fim de semana.