‘Viva o Verde!’

Semam realiza plantio no Dia Mundial do Meio Ambiente

05/06/2023 | 13:00 | 45

Estudantes do Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras (Cemapi), que fica em Mangabeira VIII, participaram na manhã desta segunda (5), do plantio de mudas de árvores nativas, como parte das atividades do Dia Mundial do Meio Ambiente. Nesta terça-feira (6), a programação do Mês do Meio Ambiente tem continuidade no Parque Zoobotânico Arruda Câmara.

As atividades durante todo o mês de junho são coordenadas pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa, que planejou diversas ações em parceria com Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), entre outros órgãos.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que o tema deste ano é ‘Viva o Verde!’, reforçando o compromisso da gestão com a recuperação e a manutenção do patrimônio ambiental de João Pessoa. “A Semam tem como um dos objetivos estimular a mudança de mentalidade em relação às nossas áreas verdes. E para cumprir esse objetivo nós sempre promovemos o plantio e a distribuição de mudas de árvores. Será assim durante todo o ano, mas com um reforço nesse mês de junho, além de todas as demais atividades planejadas”, concluiu.

Encontro Nacional – Nesta terça-feira (6), o secretário segue para Palmas, no Tocantins, onde vai participar do II Encontro Nacional do Iclei Brasil, de 6 a 8 de junho, que tem como tema “Cidades Sustentáveis: Soluções Baseadas na Natureza e Energia Renováveis”. O secretário Welison Silveira participará como representante da Prefeitura de João Pessoa e como coordenador nacional do Fórum Nacional CB27, que reúne representantes das secretarias municipais de meio ambiente das 26 capitais e Distrito Federal.

MÊS DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMAÇÃO

6 de junho

8h – Parque Zoobotânico Arruda Câmara – Bica – Plantio de Árvores Nativas com Ações de Educação Ambiental

7 de junho

Manhã – Parque Parahyba II – Plantio de Mudas com Pet – Participação da Mares sem Plástico – Ações de Educação Ambiental com equipe da Bica

11 de junho

8h30 – Busto de Tamandaré – Praia Limpa – Semam e Emlur

13 de junho

8h30 às 12h – Uniesp – (Bloco Central – Auditório Master)

Lançamento do Programa Viva o Verde ! – Semam

14h às 17h – Painel “Mobilidade Sustentável” – Semob

14h às 16h – Bloco Central Uniesp – Sala 303 – Oficina de Horta Suspensa

14h às 17h – Painel “Federalismo Ecológico” – Bloco Central Uniesp – Auditório Executivo – UFPB, Guarda Metropolitana Municipal de João Pessoa, Coordenação Nacional de Licenciamento, Iphan, Centro Nacional de Arqueologia

14h às 16h – Exposição Maquete Verde Que Te Quero Ver – Escola Municipal Celso Furtado – Hall do Bloco Central da Uniesp

14 de junho

9h às 12h – Bloco Central Uniesp – Auditório Executivo

VI Fórum de Sustentabilidade e Meio Ambiente

9h às 12h – Bloco Central Uniesp – Auditório Master

Painel Diretrizes dos Recursos Hídricos e Sólidos

9h às 12h – Bloco Central Uniesp – Sala de Informática

Hackathon – Secitec João Pessoa

14h às 17h – Bloco Central Uniesp – Auditório Master

Fórum de Educação Ambiental e Zoo

14h às 17h – Hackathon – Secitec João Pessoa

15 de junho

9h às 12h Bloco Central Uniesp – Auditório Master

Encerramento do Mês do Meio Ambiente com:

– Palestra Temática Causa Animal – Município de João Pessoa

– Palestra ESG (Environmental, Social and Governance) – Práticas Sustentáveis nas Empresas – Instituto Solidariedade

– Entrega dos Selos Ambientais

– Encerramento do Hackathon