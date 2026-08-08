convocação de estudantes na lista de espera começa nesta sexta (7)

Estudante fazendo prova. Kleide_Teixeira

O Ministério da Educação (MEC) começou a convocar, nesta sexta-feira (7), os estudantes que estão na lista de espera do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2026.

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O resultado pode ser consultado no Portal Único de Acesso, mas ainda não há horário previsto para a divulgação. O período de convocação dos estudantes na lista de espera vai até o dia 24 de setembro.

Em 2026, o programa oferece mais de 112 mil vagas, sendo 75,5 mil para o segundo semestre. A Paraíba teve 4.475 inscritos no Fies do segundo semestre, sendo o 10º estado com mais candidatos no Brasil e o 5º do Nordeste.

Candidatos aptos à vaga

Para concorrer às vagas do Fies, os estudantes precisam cumprir alguns requisitos previstos no edital, como: