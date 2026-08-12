Orquestra Sinfônica realiza concerto nesta sexta-feira com obras de Mozart e Haydn

A Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa (OSMJP) realiza o VI Concerto Oficial da Temporada 2026 nesta sexta-feira (7). Sob a regência do maestro Nilson Galvão, a apresentação terá como solistas a violinista Júlia Fernandes e o violista Cadu Carvalho, com a execução de obras dos compositores austríacos Wolfgang Amadeus Mozart e Joseph Haydn. A apresentação acontece no Centro Cultural São Francisco, a partir das 19h, e o acesso do público é gratuito.

“É sempre uma felicidade muito grande anunciar um novo concerto da Orquestra Sinfônica Municipal. Nós temos realizado belíssimos concertos ali no Centro Cultural São Francisco com a dedicação do nosso maestro, dos nossos músicos, musicistas, de maneira que o público de João Pessoa e o turista que nos visita já se acostumaram a ter os concertos da Orquestra Sinfônica como uma referência nas suas sextas-feiras”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele aproveitou para agradecer à equipe do Centro Cultural São Francisco, ao Padre Marcondes Meneses. Marcus Alves disse ainda que, sempre que o concerto é realizado, marca um momento importante para restauração do Centro Histórico. “Esse território é fundamental para o desenvolvimento de João Pessoa e o prefeito Leo Bezerra tem feito muitos esforços no sentido de garantirmos uma ocupação viva e ativa de todo o Centro Histórico”, acrescentou.

O maestro Nilson Galvão explicou que serão executadas duas obras. “Na primeira parte, vamos fazer a Sinfonia Concertante, de Mozart. É uma obra que tem como elemento principal dois solistas – um violino e uma viola. Os dois solistas são jovens paraibanos, membros da nossa Orquestra, são muito talentosos e, inclusive, passaram boa parte do mês de julho no Festival de Campos do Jordão, em São Paulo. É uma peça que tem um diálogo muito bonito entre o violão e a viola”, observou.

Na segunda parte do concerto, os músicos tocam a Sinfonia número 54, em Sol Maior, de Joseph Haydn. “É uma sinfonia muito interessante e faz parte das sinfonias de um compositor maduro, muito bem escrita. Mais uma vez, o nosso público vai poder se deleitar com uma apresentação bonita, de peças que têm um apelo muito de melodias e uma forma bastante agradável, com sinfonias do período clássico do qual ambos compositores fazem parte”, pontuou.

Solistas – Júlia Fernandes é natural de João Pessoa e iniciou os estudos no violino aos nove anos de idade. Atuou como solista com a Orquestra Acadêmica da Universidade de Örebro, na Suécia, Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba. Foi premiada em diversos concursos nacionais e internacionais como 1° Concurso Nacional Ligia Amadio para mulheres solistas, Troféu Mansueto Barbosa, Internacional Classic Web Competition 2020 e Concours International Eurochestries. É integrante da OSMJP, da Camerata Parahyba, do Quarteto Aetherea e do grupo Artemusas.

Também de João Pessoa, Cadu Carvalho é bacharel em Música pela UFPB. Começou os estudos de viola e teoria da música aos 12 anos, no projeto Ação Social pela Música do Brasil (ASMB), no núcleo Alto do Mateus, sob a orientação do professor Samuel Espinoza. Com o projeto, se apresentou no Theatro Municipal de São Paulo, a convite do maestro João Carlos Martins. Participou de diversos festivais, como o Festival Gramado in Concert (RS). Tocou sob a regência de grandes maestros: o brasileiro Cláudio Cruz e Carlos Douthé, que representa Chile e França. Atualmente, integra a OSMJP, a Orquestra Sinfônica da Paraíba, a camerata Parahyba e o Quarteto Aetherea.

Programa

Wolfgang Amadeus Mozart – Sinfonia concertante em mi bemol maior, K. 364

Allegro maestoso

Andante

Presto

Joseph Haydn – Sinfonia nº 54 em sol maior, Hob. I:54

Adagio maestoso – presto

Adagio assai

Menuet et trio – allegretto

Finale: presto