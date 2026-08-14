Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 45 milhões

Por EBC,

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.005 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (7). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 17 – 23 – 29 – 30 – 48 – 50

25 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 70.003,53 cada

2.594 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.112,08 cada

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Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado-feira (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.