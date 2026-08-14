JPB1 estreia nova temporada do Chef JPB, com participação de telespectadores

No primeiro episódio, telespectador de João Pessoa aprendeu a fazer um Nhoque, com o chef Tássio Medeiros.. Reprodução

O JPB1 inicia neste sábado (9) uma nova temporada do quadro ‘Chef JPB’. O ‘Chef JPB na sua casa’ leva chefs de cozinha para a casa de telespectadores. No primeiro episódio, Davi Mendonça, de Cruz das Armas, aprendeu a fazer um Nhoque, com o chef Tássio Medeiros.

“Essa é mais uma oportunidade de aproximar o JPB1 do nosso público. O Chef JPB é um quadro muito tradicional, com mais de dez anos de história. Nesta nova temporada, nós vamos ajudar nossos telespectadores a darem uma pitada de criatividade em pratos que fazem no dia a dia”, diz Joalisson Douglas, editor-chefe do JPB1.

O JPB1 deste sábado começa às 11h45, ao vivo nas TVs Cabo Branco e Paraíba. Você pode ver o programa ao vivo e rever as reportagens a qualquer momento pelo Globoplay.

Como participar do ‘Chef JPB na sua casa’?

Quem tem interesse em receber um chef de cozinha na sua casa, junto com a equipe do JPB1, deve baixar o aplicativo ‘RedeOn’ e responder duas perguntas: ‘qual prato você quer preparar no Chef JPB?’ e ‘por que você escolheu esse prato?’. Os telespectadores são escolhidos pela equipe do JPB1, que entra em contato com os participantes.