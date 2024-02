Mais duas pacientes se preparam para cirurgia bariátrica no SPA do Hospital Municipal Santa Isabel

Um recomeço de vida, com mais saúde, mobilidade e melhora da autoestima. Essa é a expectativa de mais duas pacientes que estão internadas no SPA Cirúrgico do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), se preparando para a realização da cirurgia bariátrica. As cirurgias das duas estão previstas para ser realizadas neste domingo (25). Após o procedimento elas serão encaminhadas para a UTI, por prevenção, e devem ter alta hospitalar entre a terça e quarta-feira.

“A expectativa é de sair daqui com a vida renovada, mais saúde, poder ter uma nova vida com mais realizações. Seguir com uma vida melhor pra poder cuidar da minha filha, da minha casa, da família”, diz a jovem empreendedora Manara Sterphany, 27 anos, ao traçar planos para o pós-cirurgia.

Ela conta que se inscreveu no Serviço de Cirurgia Bariátrica do Hospital Santa Isabel e há um ano vinha sendo acompanhada pela equipe multidisciplinar. Manara chegou a perder 7 quilos, mas teve um reganho de peso. “Como eu não consegui perder peso novamente, a equipe que estava me acompanhando achou melhor eu ficar no SPA”, disse.

O SPA Cirúrgico beneficia pacientes inscritos no Serviço Municipal de Cirurgia Bariátrica do HMSI que possuem dificuldade extrema na perda de peso. A redução de 10% do peso é fundamental para realização da cirurgia bariátrica e faz parte do pré-operatório para garantir o nível de segurança do procedimento cirúrgico.

O SPA possibilita, através da internação hospitalar em leitos exclusivos e adaptados, as condições que os pacientes necessitam para a perda de peso necessária para realização da cirurgia, com acompanhamento diário e contínuo com dietas mais restritivas associadas a atividades físicas, fisioterapias respiratórias e acompanhamento psicológico, fomentando a quebra da estagnação na perda de peso.

Mais saúde – A agricultora Alcicleide Geraldo Paulino, 35 anos, moradora de Itaporanga, diz que antes mesmo da cirurgia já sente a mudança em sua saúde. Desde que entrou no SPA, no fim de janeiro, ela diz que já perdeu cerca de 9 quilos.

“Eu entrei aqui uma mulher totalmente diferente e vou sair daqui outra mulher, renovada. Os primeiros exames que fiz no hospital apontaram que eu estava com gordura no fígado, grau 2, por causa da gordura. Agora eu já estou com grau leve, ficando boa. Isso já é um fator muito bom para mim, para minha saúde”, disse Alcicleide, revelando que por causa do peso também tinha problemas respiratórios.

Unidade pioneira na Paraíba, O SPA Cirúrgico do Hospital Municipal Santa Isabel segue gerando melhora de vida e garantindo mais saúde aos pacientes atendidos pelo Serviço de Cirurgia Bariátrica do HMSI, administrado pela Prefeitura de João Pessoa.