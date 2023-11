Prefeitura e Instituto Alpargatas premiam 680 estudantes da Rede Municipal como ‘Aluno Nota 10’  

O ginásio do Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras Arthur da Costa Freire (Cemapi), localizado no bairro de Mangabeira VIII, ficou lotado de alunos na manhã desta sexta-feira (10) durante a entrega do ‘Prêmio de Educação – Categoria Aluno Nota 10’, promovido pelo Instituto Alpargatas (IA) em parceria com a Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec-JP). O evento contou com a presença do prefeito Cícero Lucena.

“O Instituto Alpargatas nos trouxe o desafio, a parceria, o apoio para que nós, já no próximo ano, tenhamos conquistado 100% das nossas escolas participando de projetos importantes com visão de futuro e melhores dias para as nossas crianças. Então, é dessa forma que nós queremos a educação do Município de João Pessoa na parte pedagógica, na parte do esporte, da cultura, do empreendedorismo, ou seja, formando o cidadão do amanhã para que nós tenhamos a certeza que a nossa cidade vai ser cada vez mais uma cidade mais justa, mais humana e mais solidária”, disse o prefeito.

O projeto este ano passou de 28 escolas para 68 unidades de ensino, alcançando 680 alunos do 1° ao 9° ano do Ensino Fundamental e mais a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A secretária de Educação, América Castro, expressou a felicidade em mais um ano de parceria com o IA. “Para nós é um momento de muita alegria quando temos esse olhar diferenciado de uma instituição potente como o Instituto Alpargatas. Eles não trazem só uma ajuda financeira, porque de certa forma o IA tem também nos ajudado nessa linha, mas também pelo seu olhar pedagógico, trazendo ações de empoderamento para os nossos alunos. Estou muito feliz com essa parceria e a gente vê cada vez mais as nossas escolas e os nossos alunos sendo empoderados. É isso que queremos, continuar transformando nossas escolas, que antes eram chatas, em escolas atrativas”, falou América Castro.

O Prêmio visa identificar, valorizar e divulgar experiências de aprendizagem inovadoras e de qualidade de alunos de escolas públicas municipais, atendidas pelo ‘Programa de Educação pelo Esporte e pela Cultura’.

“Esse é o segundo ano do nosso projeto. Para nós é um prazer, por todo o acolhimento que a Prefeitura de João Pessoa nos dá, juntamente com toda a Secretaria de Educação, toda a equipe, fazendo com que o projeto aconteça nessas 68 escolas que nós estamos trabalhando. E como foi falado pelo prefeito, no próximo ano vamos estar em 100% das unidades”, disse o diretor do Instituto Alpargatas, Berivaldo Araújo.

Os alunos que tiveram esse reconhecimento, e foram premiados com uma mochila e um certificado, foram indicados pela comissão escolar por terem atingidos os seguintes requisitos: desempenho escolar comprovado (aproveitamento nos conceitos e/ou médias escolares); participação em atividades sociais, culturais e esportivas promovidas pela escola; frequência mínima de 85%, além de assiduidade às aulas; e disciplina (relações satisfatórias com os familiares, com a comunidade escolar e com o patrimônio público).

Alex Vitorino da Silva Junior, 8 anos, 2° ano do Ensino Fundamental I da Escola Municipal Américo Falcão, alcançou os requisitos. “Quando eu soube que seria premiado por ser um bom aluno fique muito feliz e minha mãe mais ainda. Pena que ela não pôde vir. Eu vou continuar estudando e me comportando para ser premiado de novo ano que vem”, disse.

Da participação – Cada escola participante do Programa de Educação pelo Esporte e pela Cultura escolhe 10 alunos, denominados de ‘Alunos Nota 10’, por meio de uma comissão escolar, criada para a edição do prêmio, composta pelos seguintes profissionais da educação: gestores, supervisores, professores, coordenadores, secretários escolares, auxiliares e serviço, merendeira, vigilantes, entre outras da comunidade escolar, levando em consideração a participação presencial desses alunos.

Participam ainda secretarias municipais de Educação do Estado da Paraíba, Pernambuco e Minas Gerais, atendidas pelo Programa de Educação pelo Esporte e Educação pela Cultura. No total o IA, em 2023, está premiando 4.720 alunos nos três Estados.