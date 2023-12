Funjope publica edital no valor de R$ 846,9 mil e abre inscrições para projetos das agremiações

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) abriu, nesta sexta-feira (15), as inscrições para projetos de cultura popular vinculados ao ciclo do carnaval, a serem incentivados pelo Fundo Municipal de Cultura (FMC). Será disponibilizado para este edital o valor de R$ 846.900,00 e os projetos contemplados deverão ser executados no período de fevereiro a março de 2024. As inscrições seguem até 27 de dezembro.

“Nós estamos com esse edital focando a questão já do Carnaval. Temos clareza de que o Carnaval Tradição de João Pessoa é uma expressão valiosa para nossa arte, para nossa cultura, sobretudo, as culturas populares. Esse edital foi construído a partir de bastante diálogo com a Liga Carnavalesca que organiza todo o Carnaval Tradição em parceria com a Fundação, com os segmentos do Carnaval, de maneira que temos, este ano, uma valorização, mais uma vez, do Carnaval”, analisou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressaltou que, para 2024, a Funjope conseguirá aplicar 20% a mais de valor em relação ao ano passado. “Tenho certeza de que o Carnaval Tradição sai fortalecido e nós teremos, durante esse mês de janeiro, todos os passos preparatórios para o festejo mais popular do Brasil. Sabemos que as escolas de samba e todas as agremiações estão se dedicando a desenvolver um excelente Carnaval na Duarte da Silveira. A festa vai ser muito bonita, se Deus quiser”, comentou.

Marcus Alves enfatizou que, durante o mês de janeiro, a Funjope vai dedicar toda uma programação ligada ao Carnaval com as prévias carnavalescas nos polos, ação que a Fundação tradicionalmente faz. Os incentivos para as agremiações serão distribuídos entre as escolas de samba, totalizando R$ 179.500,00; Clubes de Orquestra, no total de 170.300,00; Tribos Indígenas, que receberão um total de R$ 187.500,00; Ala Ursas, para as quais será destinado o montante de R$ 309.600,00.

Cada agremiação carnavalesca poderá inscrever apenas um projeto artístico-cultural e o processo de inscrição deve ser feito exclusivamente pela plataforma JP Cultura.

Todos os detalhes, como os documentos necessários e os formulários, podem ser conferidos no edital que consta no link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=8882 ou na Secretaria do FMC.