Hospital Municipal Santa Isabel debate diagnóstico e tratamento das metástases hepáticas

05/03/2024 |

21:00 |

52

Com foco na campanha Março Azul, que reforça a prevenção e conscientização do câncer de intestino, o Serviço de Residência Médica em Coloproctologia do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) promove, nesta quarta-feira (6), um debate sobre metástases hepáticas, ocasião em que serão discutidas abordagens específicas em sua condução diagnóstica e terapêutica.

O debate acontece dentro da aula realizada pelo programa ‘Professor Convidado’, que será ministrada pelo cirurgião do aparelho digestivo, Cássio Virgílio, pioneiro em transplantes hepáticos na Paraíba.

A aula acontece a partir das 19h30, de forma presencial, no Centro de Estudos (Ceapes) do Hospital Santa Isabel.

Programa – O ‘Professor Convidado’ proporciona o melhor da atualização científico-acadêmica para a comunidade médica, beneficiando secundariamente toda a população usuária da rede SUS.

É um programa de ensino gratuito, de frequência mensal, com público-alvo voltado para médicos, médicos-residentes e estudantes de medicina e conta com a participação de várias escolas cirúrgicas da cidade.