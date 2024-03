PT de João Pessoa define data para primeiro embate direto entre Cida Ramos e Luciano Cartaxo

O Diretório Municipal do PT de João Pessoa aprovou o dia 07 de abril como data para a realização das prévias internas do partido. A definição do calendário foi tomada em uma reunião nesta terça-feira (5), novamente sem as presenças dos deputados Luiz Couto e Luciano Cartaxo, mas com quórum suficiente para a votação.

O presidente estadual do PT, Jackson Macedo, disse que mesmo com novo ‘boicote’, 55,26% do Diretório Municipal de João Pessoa foi favorável a que o nome do partido para a disputa à prefeitura de João Pessoa seja definido através de uma prévia.

Cartaxo e um grupo ligado a Couto tentaram impedir a votação das prévias. Nem um nem outro se posicionaram publicamente o motivo de serem contrários a definição do partido em ter candidatura própria e que esse nome seja escolhido através de uma sabatina interna entre os filiados.

Nos bastidores, acontece uma disputa a parte entre os dois principais concorrentes ao posto de pré-candidatos a prefeita ou prefeito pelo partido. De um lado tem a deputada Cida Ramos, que teria a preferência declarada de boa parte da militância petista e de outro tem Luciano Cartaxo, que conta com seu currículo como prefeito por duas vezes na cidade para convencer a executiva em Brasília de que ele é um bom nome.

A cúpula do PT deve ter um encontro com a presidente nacional do PT, Gleise Hoffman nesta quinta-feira (7) para tratar da situação do partido na capital. Jackson Macedo, que é favorável que o partido apoie o projeto de reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP), será um dos presentes no encontro.

O presidente de PT de João Pessoa, Marcus Túlio, admitiu que a Executiva Nacional é quem dá o martelo final sobre a posição do partido na majoritária, sinalizando que poderia haver mudanças até o fechamento das chapas.

Calendário eleitoral do PT de João Pessoa

Conforme a resolução, os petistas dispostos a participar da disputa devem se inscrever a partir de sexta-feira (8). A inscrição vai até o dia 18 de março.

Os concorrentes devem ir ao confronto no dia 7 de abril e, caso nenhum dos nomes obtenham mais da metade dos votos será realizado 2º turno no dia 14 de abril entre os primeiros colocados.

RESOLUÇÃO

O Diretório Municipal do PT de João Pessoa, em consideração a realização das Prévias Eleitorais, Eleição de Delegados/as e o Encontro Municipal que devem ser realizados no ano em curso, APROVA o calendário que segue:

1 – Das inscrições de chapas de delegados/as e candidatura majoritária

As inscrições de Chapas de Delegados/as, bem como de candidatos(as) ao cargo de prefeito (a) para as Prévias Eleitorais serão entre os dias 08 de março e 18 de março de 2024, na sede do PT, das 14h às 18h, conforme as diretrizes e regras estabelecidas pela Resolução Nacional do PT.

2 – Da realização das Prévias Eleitorais e Eleição de Delegados/as

A realização das Prévias Eleitorais e Eleição de Delegados/as será no dia 07 de abril de 2024. Caso nenhuma das pré-candidaturas receba mais da metade dos votos válidos, será realizado segundo turno, no dia 14 de abril, entre os dois primeiros colocados.

3 – Da realização do Encontro Municipal

A realização do Encontro Municipal será no dia 21 de abril de 2024. Questões regulamentares das Prévias Eleitorais, da eleição de Delegados/as, bem como do Encontro Municipal, estão contidas no documento aprovado em 18 de dezembro de 2023 pela Direção Nacional do PT.

CONFIRA A RESOLUÇÃO PT JP NA ÍNTEGRA