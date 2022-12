Concurso da Câmara de São João do Rio do Peixe, PB, tem provas objetivas aplicadas neste domingo (4)

Compartilhe















Serão aplicadas neste domingo (4) as provas objetivas do concurso público da Câmara Municipal de São João do Rio do Peixe, no Sertão da Paraíba. Para o certame, são oferecidas oito vagas em cargos de nível fundamental e médio.

De acordo com o edital do concurso, a prova objetiva constará de questões de múltipla escolha, com 30 questões para todos os cargos, com duração máxima de três horas. A prova será realizada no município de São João do Rio do Peixe, e os locais de aplicação das provas de cada candidato poderão ser conferidos no site da banca organizadora, a Facet Concursos.

Confira o edital

No certame, são ofertadas oito vagas para cargos de nível fundamental e médio, sendo uma delas para pessoa com deficiência, para os cargos de agente administrativo, auxiliar de serviços gerais, digitador, guarda, jardineiro, operador de áudio e redator de atas. Para todos os cargos, a remuneração oferecida é de R$ 1.212, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O concurso terá a realização de prova escrita, em forma objetiva, de múltipla escolha, com data provável de aplicação para 4 de dezembro, preferencialmente em São João do Rio do Peixe. O resultado final será divulgado em 15 de dezembro.

Câmara Municipal de São João do Rio do Peixe

Vagas: 8

Nível: fundamental e médio

Salário: R$ 1.212

Data da aplicação das provas objetivas: 4 de dezembro

Edital do concurso da Câmara Municipal de São João do Rio do Peixe

