João Pessoa vacina contra a Covid-19 neste sábado (7); veja horários e locais

Compartilhe















O município de João Pessoa segue com a campanha de vacinação contra Covid-19 neste sábado (7). Os imunizantes estarão disponíveis em 16 postos na Capital. Estarão funcionando 15 Unidades de Saúde da Família (USFs), de 8h às 12h, e o Mangabeira Shopping, das 8h às 16h.

As vacinas estão disponíveis, as primeiras doses para o público a partir de seis meses, além de segundas doses da Coronavac (28 dias após a primeira dose), Pfizer (60 dias), Astrazeneca (90 dias) e Janssen. Pode tomar a terceira dose, a população com idade a partir de 12 anos (120 dias após a segunda dose), imunossuprimidos (28 dias) e os trabalhadores de saúde (120 dias). A aplicação da quarta dose será destinada para o público 30+, trabalhadores da saúde e indivíduos imunossuprimidos que tenham recebido a terceira dose há, pelo menos, 120 dias.

Documentação exigida

Crianças de seis meses a 11 anos precisam levar Cartão SUS ou um documento da criança que conste o número do CPF. Crianças que tenham comorbidades ou deficiência também precisam apresentar laudo ou declaração médica que comprovem a doença. Para a segunda dose é necessário apresentar o cartão de vacinação e documento da criança.

Veja também João Pessoa vacina contra a Covid-19 nesta quinta (5); veja horários e locais

Para receber a primeira dose da vacina a partir dos 12 anos, é necessário apresentar documento oficial com foto, Cartão SUS e CPF. Já para a D2, D3 e D4, é necessário o cartão de vacinação e um documento pessoal com foto, além de comprovação documental para trabalhadores de saúde e laudo médico para imunossuprimidos.

Confira os pontos de vacinação contra a Covid-19 para este sábado (7):

Todas as doses para o público a partir 6 meses de idade (sem agendamento) Exceto para crianças entre 1 a 2 anos, 11 meses de 29 dias sem comorbidades

4ª dose: 30+ (sem agendamento)

Mangabeira shopping (drive e pedestre) – 8h às 16h

Unidades de Saúde da Família – 8h às 12h

Distrito Sanitário I

USF Integrada Cruz das Armas I

USF Integrada Funcionários I

USF Integrada Costa e Silva

Distrito Sanitário II

USF Integrada Qualidade de vida

USF Mudança de vida

USF Integrada Geisel – Estação Saúde

Distrito Sanitário III

USF Integrada José Américo

USF Integrada Mangabeira

USF Integrada Ipiranga

Distrito Sanitário IV

USF Integrada Alto do Céu

USF Matinha 2 e Paulo Afonso

USF Viver Bem

Distrito Sanitário V

USF Integrada Bessa

USF Integrada Altiplano

USF Integrada São José

locais de vacinação em João Pessoa

vacina contra a covid-19

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Saúde

Visitas são retomadas no Hospital de Trauma de João Pessoa

Retorno das visitas no Hospital de Trauma de João Pessoa será de forma gradual e foi possibilitado pela diminuição do número de casos de Covid-19.

Saúde

Paraíba registra 366 novos casos de Covid-19 e uma morte em 24 horas

Estado totaliza 701.449 casos confirmados da doença e 10.534 mortes.

Saúde

João Pessoa vacina contra a Covid-19 nesta sexta (6); veja horários e locais

Ponto fixo no Mangabeira Shopping funciona até as 22h, garantindo à população o acesso à vacinação em diferentes horários.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter