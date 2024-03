Instituto Cândida Vargas inicia programação do Mês da Mulher com atividades para pacientes e servidoras

Celebrando o Mês da Mulher, o Instituto Cândida Vargas (ICV), que compõe a rede hospitalar municipal de João Pessoa, preparou uma programação especial direcionada as pacientes e também as profissionais da saúde. O evento de lançamento ocorreu nesta terça-feira (5), com uma oficina de trabalhos manuais no Setor Canguru.

A atividade aconteceu em parceria entre o serviço social da maternidade e o projeto ‘Abraço Amiga pelo Bem’. “A atividade proporcionou um momento de relaxamento e alívio do estresse para as mães dos prematuros do Método Canguru. Além disso, foi destacada a importância de capacitar essas mulheres, possibilitando uma fonte de renda extra para elas”, afirmou a coordenadora do serviço social do ICV, Liane Guerra.

A coordenadora do ‘Abraço Amiga do Bem’, Socorro Alencar, destacou a missão que o projeto coloca em prática. “Temos o objetivo ensinar e capacitar às mulheres nas suas habilidades de artes manuais. E nós já estamos há seis anos com esse projeto atendendo às instituições públicas e privadas. Temos também o intuito de desenvolver o lado do empreendedorismo dessas mulheres, para que elas possam ter uma fonte de renda”, disse.

Para a paciente Cyntia Maria de Oliveira Cipriano, a atividade foi muito importante. “Gostei muito dessa oficina. A gente aprende muito e desenvolve nossas habilidades. É reconfortante ver o esforço do Instituto Cândida Vargas em proporcionar para nós momentos como esse. Nos sentimos acolhidas e valorizadas”, afirmou.

Durante a ação também foi entregue um cordel pelo voluntário Antônio Vilar, que ainda fez a leitura do material. Além disso, ele doou sapatinhos de crochê para as mães presentes.

Programação – As atividades do Mês da Mulher têm uma vasta programação. Na sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, o Instituto Cândida Vargas realizará um almoço especial comemorativo para pacientes e profissionais, além da entrega de uma lembrancinha as homenageadas do dia. Essa iniciativa visa promover a integração e celebrar as conquistas das mulheres na área da saúde, reforçando o compromisso do ICV com o cuidado integral e a valorização de todas as pessoas envolvidas no processo de assistência médica.

No dia 14 a programação segue com uma ação de beleza; e no dia 25 será ministrada uma palestra sobre sexualidade. O ICV também promoverá as oficinas ICVio, ação destinada aos profissionais de saúde com o objetivo de treiná-los no atendimento às vítimas de violência. As duas turmas estão marcadas para os dias 21 e 27 de março.