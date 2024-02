Paraíba tem 8 dos 10 municípios do Brasil com piores índices de abastecimento de água, diz IBGE

A consolidação de dados do Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2022 traz dados ‘assustadores ‘para Paraíba, quando o quesito é saneamento básico. Com necessidade de autoridades justificarem menos e agirem mais.

Os dados são duros e explicam, com as consequências em cadeia, os graves problemas que temos na educação, saúde e geração de renda.

Dos 10 piores municípios do Brasil em abastecimento de água 8 estão da Paraíba.

O município de Santa Cecília lidera a lista com 99,5% de precariedade no sistema, seguido por Baraúna, com 99,2%, e Marcolândia (PI), com 99,1%.

Sem uma rede de abastecimento estruturada, a população só conta com os caminhões-pipa para suprir sua necessidade básica. Veja ranking:

Canalização

Quando o recorte é a canalização, fazendo a água chegar às residências, os municípios nordestinos novamente são os que possuem mais problemas e a Paraíba vai ao topo.

Nosso estado lidera, infelizmente, a estatística, nos três primeiros lugares: Damião, com 74,1% da cidade sem água canalizada, seguida por Algodão de Jandaíra, com 73,5%, e Riacho de Santo Antônio, com 72,5%. Confira:

Saneamento Básico

Mais da metade dos domicílios da Paraíba não está conectada à rede de esgoto, de acordo com dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira (23), e consolidados pelo g1 Pb.

Além disso, 102 cidades paraibanas têm mais da metade da sua população sem esgotamento sanitário. Entre as cidades que ainda precisam ampliar a assistência de saneamento básico estão Bayeux, Mamanguape, Santa Rita e Conde.

Com informações da Folha/g1 PB