Evento no Capsij reforça importância do cuidado com mães atípicas – CGNotícias

Por MRNews



O Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSIJ) realizou uma tarde especial, nessa quarta-feira (6), voltada às mães atípicas atendidas pela unidade localizada no Bairro Monte Castelo. A iniciativa propõe um momento de acolhimento, escuta e fortalecimento emocional para mulheres que vivem a rotina intensa de cuidados com os filhos.

A programação incluiu dança, bingo, roda de conversa e música, uma proposta pensada para valorizar e cuidar de quem dedica grande parte do tempo aos cuidados dos filhos. Mais de 20 mães participaram, o que reforça a importância da atividade dentro da rede de atenção psicossocial.

De acordo com a gerente do CAPSIJ, Ivaneide Martins de Souza, a ação ganha ainda mais significado por fortalecer vínculos e oferecer apoio para essas mulheres, ao reuni-las em períodos simbólicos ao longo do ano, como Páscoa, Natal e o mês das mães.

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“É um momento para lembrar que essas mães também precisam ser cuidadas. Muitas vezes, elas chegam aqui muito sobrecarregadas e sem tempo para si. Quando oferecemos acolhimento, escuta e atividades de integração, estamos contribuindo para a saúde mental delas e de toda a família”, destaca.

Quem cuida do cuidador?

A proposta dialoga com a realidade de mães que enfrentam jornadas intensas ao lado dos filhos que demandam cuidados permanentes. É o caso de Marisa Marinho, 48 anos, mãe da Vitória de 13 anos, que relata a dificuldade vivida até chegar ao diagnóstico e tratamento adequado.

“Foi uma verdadeira peregrinação. Passei muitas noites sem dormir, tentei atendimento particular e, na unidade de saúde, fui encaminhada ao CAPSIJ. Depois que encontramos o tratamento adequado, tudo começou a dar certo”, afirma, emocionada.

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A mãe conta que a filha recebeu o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) grau 3, considerado severo, mas que, após cinco anos de acompanhamento no CAPS, hoje Vitória está classificada no nível 1 de suporte. “A Vitória está muito bem na escola. Ela tem professora de apoio, mas se destaca na maioria das matérias, está no oitavo ano e ainda é atleta. Também participa do grupo de ecoterapia, oportunidade que conseguimos graças ao atendimento daqui”, relata Marisa.

“A gente troca experiências, chora e ri junto. Com o apoio aqui do CAPS, não me sinto sozinha”, disse Amélia Romero, 40 anos, convidada para participar da ação. Mãe de um menino de dois anos diagnosticado com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), ela participou do evento acompanhando a filha Aline, que foi convidada pela equipe para fazer uma apresentação musical durante a programação.

“Eu sei que ser mãe atípica é muito desafiador, porque acompanho de perto todo o esforço que a minha mãe faz dentro de casa. Por isso, parabéns a todas as mães presentes, vocês merecem”, declarou Aline Silva, de 11 anos, emocionando o público ao interpretar um louvor e ser aplaudida pelos participantes.

A coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial da Sesau, Lanúbia Vasconcelos, explica que o trabalho de psicoterapia em grupo e acompanhamento psicológico é fundamental para fortalecer essas mulheres. Ela ressalta que o suporte oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde contribui para ampliar o cuidado integral e a troca de experiências entre os envolvidos.

“O CAPSIJ busca promover saúde mental, pertencimento e apoio para essas mães que, muitas vezes, carregam sozinhas o peso da rotina. No último semestre, registramos mais de 20 mil atendimentos, com cerca de 50% dos casos relacionados ao TEA. Os demais atendimentos envolvem demandas como ansiedade, TDAH e quadros psicóticos, evidenciando a complexidade do trabalho desenvolvido pela equipe”, revelou a coordenadora.

Mais do que um momento de homenagem, a ação reforçou a importância de ampliar o olhar sobre o cuidado em saúde mental, valorizando não apenas os pacientes atendidos pela rede, mas também familiares e cuidadores que fazem parte desse processo diariamente.