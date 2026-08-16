Seinfra finaliza a semana com serviços da operação tapa-buraco em 25 bairros de João Pessoa

A Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) dá continuidade aos serviços de manutenção e finaliza a semana executando a operação tapa-buraco em 25 bairros da Capital, nesta sexta-feira (8). A ação é realizada pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem, atendendo às demandas da população realizadas por meio dos canais oficiais.

A partir das 8h, as equipes da operação tapa-buraco estarão trabalhando nos seguintes bairros: Cuiá, Jardim Cidade Universitária, Centro, Cristo Redentor, Bairro dos Estados, Gramame, Mangabeira, Bancários, Valentina Figueiredo, Funcionários, João Paulo II, Jardim São Paulo, Jardim Planalto, Colinas do Sul, Cruz das Armas, Cabo Branco, Bessa, Expedicionários, Manaíra, Tambauzinho, Planalto da Boa Esperança, Ernesto Geisel, Costa do Sol, Costa e Silva e Grotão.

A Seinfra também dispõe de um veículo equipado com um moderno sistema tecnológico que percorre a cidade mapeando os buracos existentes nas vias. Assim, o equipamento já gera automaticamente a demanda que é incluída na programação diária.

Galerias – Os serviços de manutenção nas galerias pluviais também estão sendo executados em diversos bairros, levando ações como limpeza e desobstrução, adequação e manutenção de bocas de lobo, extensão de rede/afundamento e execução de linha d’água.

Como solicitar – As demandas como manutenção de vias, de iluminação pública e galerias devem ser solicitadas por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A ferramenta está disponível para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de João Pessoa de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.