lista de selecionados para vagas remanescentes é divulgada

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta quinta-feira (7), a lista de estudantes aprovados para a ocupação das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As vagas são referentes ao primeiro semestre de 2026 e os estudantes podem conferir o resultado da seleção no Portal Acesso Único.

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Confirmada a aprovação, os candidatos devem validar as informações declaradas na inscrição na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino superior. O prazo para a realização desse processo é de 8 a 11 de maio.

Concluída esta etapa, ocorre a validação das informações bancárias. O prazo dessa última validação é de até dez dias, válidos a partir do terceiro dia útil seguinte à aprovação da inscrição pela CPSA.

Um ponto importante é que os candidatos selecionados precisam se atentar ao prazo para a conclusão do curso. Os candidatos selecionados devem concluir o curso já no primeiro semestre de 2026, já que o financiamento é válido para este período. Além disso, a condição de 70% de presença nas aulas também é exigida para os estudantes beneficiados.

Lista de espera

Todos os candidatos que não foram pré-selecionados serão automaticamente incluídos na lista de espera que terá a convocação feita entre os dias 15 a 29 de maio.