Prefeitura inicia cirurgias de castração de cães e gatos no Centro de Controle de Zoonozes

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia neste sábado (9) as cirurgias de castração da ação ‘Sábados da Proteção Animal’. A iniciativa, do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), irá beneficiar cães e gatos previamente cadastrados, com atendimentos realizados ao longo dos sábados do mês de maio.

Ao todo, serão realizadas cerca de 120 castrações gratuitas, com 30 procedimentos por sábado, reforçando as políticas públicas de proteção e bem-estar animal desenvolvidas pelo Município. O procedimento é indicado para animais saudáveis, com idade entre um e cinco anos.

De acordo com Gabriela Azevedo, diretora do Centro de Controle de Zoonoses, a castração é uma medida importante tanto para a saúde dos animais quanto para a saúde pública. “A castração contribui para a prevenção de doenças, aumenta a qualidade de vida dos animais e ajuda no controle populacional, reduzindo abandonos e situações de risco. É uma ação que beneficia toda a coletividade”, destaca.

Orientações – Para garantir a segurança dos animais e o bom funciuonamento da ação, os tutores e protetores devem seguir as orientações repassadas pelo médico veterinário durante a consulta pré-operatória. Os atendimentos começam a partir das 7h, por ordem de chegada e seguem até a finalização geral dos procedimentos, no Centro de Controle de Zoonoses da Capital.

No dia da cirurgia, é importante que os tutores levem os resultados dos exames, impressos ou no celular, além da carteira de vacinação, caso o animal possua, e receitas ou medicações de uso contínuo. Também será necessário apresentar documento do tutor, comprovante de agendamento e manter os contatos atualizados para facilitar a comunicação da equipe.

Para o transporte, os gatos devem ser levados em caixas de transporte seguras e os cães com guia e coleira, sendo recomendada a utilização de focinheira nos casos necessários. A orientação é que os tutores também levem manta e tapete higiênico, garantindo mais conforto e segurança aos animais durante o deslocamento e recuperação inicial.

Serviço – O Centro de Controle de Zoonoses está localizado na Rua Walfredo Macedo Brandão, nº 100, no bairro dos Bancários. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.