Equipe da Semusb que atende mulheres vítimas de violência doméstica passa por capacitação

Uma equipe de guardas civis metropolitanos que trabalham na linha de frente no combate à violência doméstica, no programa Ronda Maria da Penha, participa de um curso de capacitação até esta sexta-feira (17). A ação faz parte do planejamento anual da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM) e de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb). A abertura do evento aconteceu, na manhã desta quinta-feira (16), no auditório do Paço Municipal, no Centro da Capital.

“Essa capacitação ocorre duas vezes ao ano com objetivo de qualificar cada vez mais a equipe que atende essas mulheres vítimas de violência. A gente capacita, aperfeiçoa o trabalho dessas pessoas envolvidas nesse trabalho que tem um cunho muito sensível. Então, após esse curso, a equipe sai cada vez mais preparada para desenvolver esse trabalho que tem feito a diferença na vida de tanta gente. Hoje, a Ronda Maria da Penha é uma referência na Paraíba e no Nordeste”, afirma Ellen Maciel, coordenadora da Ronda Maria da Penha da SEPPM.

Erika Ramalho, chefe de Ações da Ronda Maria da Penha da Guarda Civil Metropolitana, explica como funciona o trabalho da Guarda quando ela é acionada pela mulher usuária do serviço. “Nós contamos com um efetivo disponível 24 horas para atender as mulheres assistidas pelo programa. Nós temos um acervo do caso, sabemos o endereço e a rotina dessa mulher. Então quando somos acionados nós já vamos direcionados, sabendo como deve ser feito o procedimento. O acionamento se dá através de um número institucional via WhatsApp, no momento que essa mulher esteja se sentindo insegura. A nossa equipe se faz presente, imediatamente, a fim de resguardar sua integridade física, como também a psicológica”, destaca.

Na sua avaliação essas capacitações anuais são muito importantes para toda a equipe da prefeitura. “Toda guarda já é capacitada para atender mulheres vítimas de violência doméstica, porém esse grupo destacado de 15 pessoas passa anualmente por capacitações continuadas com objetivo de acompanhar as atualizações na legislação, da rede municipal e se firmar nesse cenário para que a equipe esteja, cada vez mais, inclusa nos processos de defesa da mulher, principalmente da violência doméstica. Então, essa capacitação vem para nos trazer segurança jurídica, necessária ao exercício do cargo, como segurança no trato, na humanização, no cuidado com essas mulheres”, reforça Erika Ramalho.

Programação – Nesta sexta-feira, a partir das 9h, a delegada Maria Sileide de Azevedo, coordenadora das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher do Estado (Coordeam/PB) aborda em sua palestra ‘O descumprimento de medida protetiva’.

Ainda nesta sexta-feira, das 13h às 17h, acontece a palestra ‘Rede de apoio às mulheres vítimas de violência’, tendo à frente Gessica Almeida, da Diretoria de Enfrentamento à Violência da Secretaria da Mulher de João Pessoa.

Ronda – Criada por Lei Municipal, a Ronda Maria da Penha trabalha dando efetividade ao cumprimento das medidas protetivas de urgência, evitando que haja o crime de descumprimento dessas medidas, prevenindo e combatendo o feminicídio em João Pessoa. Disque 180, número da Central Nacional de Atendimento à Mulher.

Serviço – Para acessar os serviços do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, basta ligar para o número 0800-283-3883 e (83) 98695-3549 (8h às 17h) e 3213-7359. E para denunciar qualquer tipo de crime contra a mulher, os canais são: 180 – Central de Atendimento à Mulher (nacional); 153 – Ronda Maria da Penha (municipal); 190 – Polícia Militar; e 197 – Polícia Civil.