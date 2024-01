Ministro da Previdência cumpre agenda na Paraíba

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, estará na Paraíba amanhã. Ele cumpre agenda no Sertão e também em Campina Grande. Em Sousa o compromisso será administrativo, ao inaugurar uma agência do INSS.

Já em Campina o ministro participa de uma plenária do PDT. Lupi é presidente nacional da legenda.

A agenda política em Campina tem um objetivo: fortalecer a pré-candidatura do advogado André Ribeiro, pré-candidato à prefeitura campinense este ano. O evento está marcado para às 18h.

Estarão presentes o presidente estadual do partido, Marcos Ribeiro, o presidente do Movimento Cultural Darcy Ribeiro, Roberto Viana, e outras lideranças do PDT nacional.

André Ribeiro tomou posse dias atrás como novo secretário executivo de Ciência e Tecnologia do Estado.

Ele integra o chamado Fórum Pró Campina que tem outros três nomes na disputa: o secretário Jhony Bezerra (PSB), o deputado Inácio Falcão (PCdoB) e o professor Márcio Caniello (PT).