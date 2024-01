Prefeitura de João Pessoa conclui mais quatro turmas de capacitação gratuita de comunicação e oratória

A Prefeitura de João Pessoa promoveu, nesta quinta-feira (18), mais uma rodada de capacitações de Comunicação e Oratória destinada a servidores da gestão, bem como ao público externo. Cerca de 100 participantes se dividiram em quatro turmas. As aulas foram oferecidas gratuitamente, dentro do conjunto de ações do programa Eu Posso Aprender, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest).

As atividades aconteceram pela manhã e à tarde, no Shopping Sebrae, no Bairro dos Estados. “Mais uma vez, escolhemos essa temática devido à importância dela para o mercado. Falar bem é uma necessidade para qualquer profissional. E, com muita alegria, vimos turmas lotadas, com pessoas realmente interessadas em aprender e levar esse aprendizado para suas rotinas”, destacou Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Entre as participantes estava a designer de laços Michelle Jansen. Quando soube da capacitação por meio de amigas artesãs, ela não perdeu tempo e garantiu a inscrição. “Tenho muita dificuldade para falar e me expressar em público. Aqui na aula, participei de uma dinâmica na frente de toda a turma. Fiquei com muito medo, a princípio. Travei, fiquei nervosa, o coração acelerou. Mas na hora de falar, consegui. E isso me deixou feliz demais. Vou levar muitos aprendizados dessa experiência”, contou.

Já a atendente de telemarketing Caroline Eduarda buscou a atividade almejando aprimorar sua comunicação. “Há tempos eu queria fazer esse curso e aproveitei a oportunidade de fazê-lo aqui, gratuitamente. Sou estudante de recursos humanos e pretendo trabalhar futuramente na área. Me acho bastante comunicativa, mas ainda dou umas travadas para falar em público. A capacitação acabou abrindo muito minha mente para novas possibilidades”, disse.

De acordo com Camila Lima, uma das professoras da capacitação, a intenção da aula foi mostrar aos participantes formas de gerar conexões com outras pessoas. “Mostramos elementos diversos, como espelhamento, que são usados no dia a dia, mas que muitos usam sem saber. Então, destacamos a importância de fazer isso de forma consciente. Se queremos aumentar nossas interações, precisamos melhorar nossas conexões, sejam no ambiente de trabalho ou nos ciclos sociais. E a experiência aqui foi muito boa”, falou.