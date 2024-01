Ruy diz que vai recorrer da decisão que determinou retirada do ar de postagens contra Cícero

O deputado federal Ruy Carneiro disse ao Conversa Política, nesta quinta-feira (18), que vai recorrer da decisão da Justiça Eleitoral que determinou a retirada de uma postagem das redes sociais com críticas ao prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP). A decisão foi tomada ontem pela Silvanna Pires Brasil Gouveia Cavalcanti, da 1ª Zona Eleitoral de João Pessoa, que estabeleceu multa de R$ 10 mil em caso descumprimento.

Ruy Carneiro disse que respeita a decisão da justiça, mas a vai recorrer da decisão. “Nossa assessoria jurídica vai recorrer para derrubar essa liminar, porque entendemos que as discussões sobre as temáticas ligadas ao dia a dia das pessoas não podem ser interditadas. Todos nós temos o direito de questionar as péssimas ações da prefeitura, que estão colocando João Pessoa para trás”, esclareceu.

A decisão da juíza é que as críticas de Ruy nas redes sociais, o acusando de “pior gestor”, configuram propaganda eleitoral antecipada negativa, por extrapolar o limite de críticas política à gestão e conter teor nitidamente ofensivo à imagem do representante e potencialmente apto a impactar na futura candidatura do mesmo no pleito local vindouro.

A divulgação de publicação, antes do período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea”, destacou, na decisão.

Primeiro pré-candidato formalizado à prefeitura de João Pessoa, Ruy Carneiro disse que pretende continuar fazendo críticas à gestão do prefeito, que pretende enfrentar nas urnas no próximo dia 6 de outubro.