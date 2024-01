Projeto Circulador Cultural faz prévia de carnaval com shows de Diana Miranda e Banda Tuareg’s

O ritmo de Carnaval vai tomar conta do projeto Circulador Cultural, neste domingo (21), com apresentações da cantora Diana Miranda e a Banda Tuareg’s, além do Maracatu Pé de Elefante, na Casa da Pólvora, no Centro Histórico da Capital. O projeto é uma iniciativa da Prefeitura de João Pessoa, através da sua Fundação Cultural (Funjope). O evento é gratuito e começa às 16h.

“A gente pensou o primeiro Circulador Cultural do ano valorizando dois grandes artistas da cidade de João Pessoa, que é a Diana Miranda e a banda Tuareg’s, uma combinação única que é garantia de uma festa que tem a ver com ritmo, com a tradição do carnaval que se aproxima”, afirma Marcus Alves, diretor executivo da Funjope.

Segundo ele, o Projeto Circulador Cultural já é uma referência de sucesso na capital. “A gente produz o Circulador Cultural há dois anos e tem sido um sucesso, com bandas locais muito fortes e a Casa da Pólvora se transformou num lugar muito importante para as nossas referências culturais e artísticas e não vai ser diferente nesse final de semana com esses dois grandes artistas que vão animar o domingo, tanto do morador de João Pessoa, como também do turista que nos visita”, reforça.

Se depender de Diana Miranda o Circuito Musical vai ser de “folia total”, como ela mesma definiu. Ela promete contagiar o público na tarde desse domingo. “Vai ser um show com repertório bem eclético, com músicas de Jorge Aragão, Zé Ramalho, Mô Lima e Alceu Valença, além de frevos como ‘Quatro Cantos’ e algumas adaptações como música de Gabriel Diniz, em axé, e até Fábio Júnior. Mix total. Tudo se transforma em carnaval”, diz ela.

No embalo do pôr do sol, entra em cena a Banda Tuareg’s comandada por Roberto Dias para seguir com a folia. Ao longo de mais de cinco décadas o grupo anima os palcos por onde passa. “A banda vai tocar muita marchinha, frevo e axé das antigas”, garante.

Projeto ‘Circulador Cultural’ – O projeto é realizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da sua Fundação Cultural (Funjope). A proposta é que o projeto ocupe os equipamentos culturais da Prefeitura como Casa da Pólvora, Galeria Casarão 34, Hotel Globo, Centro Cultural Mangabeira, Pavilhão do Chá, Parque Solon de Lucena, além de praças e da orla marítima da Capital com um trabalho voltado para a valorização da arte e da cultura através da música.