Melhorias

Sedurb realiza ações de manutenção e zeladoria em praças e no Shopping 4&400

28/02/2023

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb) realiza, ao longo desta semana, ações de manutenção e zeladoria em oito praças públicas e no Shopping 4&400. Os serviços consistem na execução de reparos técnicos e estruturais, troca e conserto de equipamentos, pintura e outras melhorias.

De acordo com o secretário Fábio Carneiro, a iniciativa é imprescindível para garantir a preservação do patrimônio público e ampliar a vida útil dos equipamentos instalados nesses espaços. Os serviços obedecem a um cronograma elaborado no início do ano e são executados de maneira escalonada para atender as demandas de toda a cidade. “Encerramos mais um mês com muito trabalho nos 64 bairros e comunidades de João Pessoa. Vamos continuar intensificando nossas ações para prestarmos um serviço cada vez melhor à população”, destacou.

Esta semana recebem os serviços o Shopping Popular 4&400 e as Praças Adolfo Magalhães, no Esplanada; Acácias, na Gauchinha; Motoristas e Simeão Leal (Bela Vista), em Jaguaribe; Pedra, no Varadouro; Homero Leal, no Cristo; Encanto Verde e Praças das Águas, em Mangabeira.

Solicitações – A população pode solicitar as ações de manutenção e zeladoria entrando em contato pelo telefone 3218-9300 ou e-mail [email protected] Os pedidos são anexados ao cronograma periódico da Sedurb e atendidos conforme a urgência de cada situação.