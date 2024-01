Marcelo da Torre é convocado para assumir vaga de Mikika na Câmara Municipal de João Pessoa

O suplente de vereador Marcelo da Torre (MDB) foi convocado pela Mesa Diretora da Câmara Municipal para tomar posse no cargo, após a licença do titular Mikika Leitão (MDB). O ato foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo desta quarta-feira (3).

Mikika anunciou a licença parlamentar por 121 dias no último dia 21 de dezembro, última sessão plenária do ano.

A decisão faz parte de um acordo interno no MDB. Em junho do ano passado, quem abriu espaço para Marcelo da Torre foi o vereador Sobreira (MDB).

Na primeira oportunidade, Marcelo afirmou ao afirmou ao Conversa Política que espera apresentar projetos e continuar se dedicando, agora institucionalmente, às questões sociais e de assistência aos mais vulneráveis.