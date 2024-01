Cícero Lucena entrega novos equipamentos para fortalecer as ações da Defesa Civil na Capital

A Defesa Civil de João Pessoa está ganhando o reforço de três novos veículos e um barco motorizado, que serão importantes para a realização do trabalho preventivo e o enfrentamento a desastres naturais na Capital. A entrega dos equipamentos foi feita pelo prefeito Cícero Lucena, nesta quarta-feira (3), na área do antigo lixão do Roger, onde o gestor aproveitou para fiscalizar a obra que a Prefeitura realiza no local, transformando-o em um parque socioambiental.

“Oportunidade da Defesa Civil receber cada vez mais equipamentos, veículos, barcos e também tecnologia, que está em processo de licitação, para que nós possamos dar condições e avanços na ação preventiva em relação às necessidades dos desastres naturais, que porventura possam ocorrer. Então, é motivo de alegria, porque esse equipamento vai ajudar a eficiência da Defesa Civil prestar o serviço que nós queremos na cidade de João Pessoa”, afirmou o prefeito, que também esteve acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra.

O investimento da gestão municipal foi de R$ 550 mil, na ação que integra o componente de fortalecimento das ações da Prefeitura, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do programa João Pessoa Sustentável. A frota inclui, além da embarcação, três carros modelos Jeep Renegade, que irão se refletir em serviços de qualidade para a população, de acordo com o coordenador da Defesa Civil, coronel Kelson Chaves.

“Esses equipamentos muito contribuirão para que as nossas ações de prevenção, mitigação, assistência, acompanhamento e monitoramento das áreas de risco melhorem, como de fato irão melhorar. E isso é só o começo. O começo de grandes investimentos que serão feitos na direção do sistema de proteção e Defesa Civil, e a gente só tem que agradecer a confiança do prefeito Cícero Lucena”, afirmou.

Inspeção – Após a solenidade de entrega dos equipamentos da Defesa Civil, o prefeito Cícero Lucena acompanhou de perto os trabalhos da Prefeitura, para transformar a área de 35 hectares em um imenso parque, com espaços de lazer e convivência. Os trabalhos estão na fase de proteção do mangue, drenagem de resíduos e gases.

A primeira fase do projeto, com a recuperação ambiental, tem investimento de R$ 23 milhões. Já a segunda parte, com a construção dos equipamentos e transformação da área num parque socioambiental, cuja licitação está em curso, o investimento é na ordem de R$ 29 milhões.