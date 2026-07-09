Procon-JP constata que menor preço da gasolina registra queda de R$ 0,04 desde o dia 2 de julho

O menor preço da gasolina comum tem queda de quatro centavos desde o último dia 2, registra pesquisa comparativa realizada pelo Procon de João Pessoa para pagamento à vista, com os preços praticados entre R$ 6,23 (Elesbão – Água Fria) e R$ 6,90 (Postos Almeida – Paratibe e Brisamar) com diferença de R$ 0,67. O Procon-JP traz, ainda, a relação dos postos com os combustíveis mais baratos. Confira aqui a tabela de preços.

A pesquisa mostra que 81 postos mantiveram o mesmo preço do último levantamento do Procon-JP, 12 reduziram e um aumentou o preço da gasolina comum. Para pagamento no cartão, o produto oscila entre R$ 6,25 (Expressão – Tambaú) e R$ 6,69 (cinco postos).

Quanto a gasolina aditivada, o produto está oscilando entre R$ 6,25 (Expressão Beira-Rio e Torre) e R$ 7,79 (São Luiz – Bairro dos Estados). Para pagamento no crédito, o preço está sendo praticado entre R$ 6,26 (Expressão – Tambaú) e R$ 6,96 (Maxi – Oitzeiro). O levantamento foi realizado no dia 7 de julho em 111 postos,

Álcool – Um combustível que manteve os preços nas duas pontas se comparado ao último dia 2 foi o álcool, comercializado entre R$ 4,57 (dez postos) e R$ 4,99 (quatro postos). No cartão, o produto oscila entre R$ 4,59 (Big Tambaú – Cabo Branco) e R$ 5,05 (Alternativa – Gramame e Opção – Distrito Industrial).

S10 – Já o diesel S10 registra alta de R$ 0,10 no menor preço se comparado à pesquisa anterior, com os preços oscilando entre R$ 6,79 (Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial, Epitácio Pessoa – Miramar e Torre – Torre) e R$ 7,59 (Serra II – Bessa). Dois postos aumentaram, 12 reduziram e 68 locais mantiveram o mesmo preço da pesquisa anterior. No crédito, o produto está entre R$ 6,89 (PontoSim – Água Fria) e R$ 7,55 (Postos São José – Cruz das Armas e Castelo Branco).

Comum – O diesel comum também reduziu o menor preço em relação à pesquisa passada, saindo de R$ 6,39 para R$ 6,35 (Frei Damião – Ipês), com o maior se mantendo em R$ 7,07 (Costinha IV – Penha). No cartão, o produto oscila entre R$ 6,69 (São José – Cruz das Armas) e R$ 7,19 (Opção – Distrito Industrial).

GNV – O Gás Natural Veicular (GNV) manteve o mesmo menor preço do dia 2 de julho: R$ 4,85 (São Luiz IX e Frei Damião – Ipês e Estrela – Geisel), com o maior subindo de R$ 4,86 para R$ 4,89 (Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial). No cartão, o produto está com o preço único de R$ 4,86 (São José – Cruz das Armas e Opção – Cristo).

Postos mais baratos – A pesquisa de preços realizada pelo Procon-JP indica, ainda, onde o consumidor pode encontrar os postos com os combustíveis mais baratos da Capital, em uma tabela que traz os locais divididos por zona da cidade. O levantamento traz do menor ao maior preço da gasolina (comum e aditivada), do álcool, do diesel (S10 e comum) e do GNV.

Consulte a pesquisa completa acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP https://procon.joaopessoa.pb.gov.br