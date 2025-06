Sanfoneiro Joca do Acordeon é atração do Sabadinho Bom deste final de semana

13/06/2025 |

17:00 |

O Sabadinho Bom, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), vai ser comandado, neste final de semana, pelo sanfoneiro Joca do Acordeon que vai tocar muito forró para o público do evento. O Sabadinho Bom acontece na Praça Rio Branco, Centro Histórico da Capital, a partir das 12h30.

“É uma alegria grande poder anunciar Joca do Acordeon no Sabadinho Bom, uma ação cultural extremamente consolidada e de grande relevância para a cidade de João Pessoa. O Sabadinho integra gerações ali na Praça Rio Branco, atrai um público fiel de moradores e de turistas que nos visitam. Por meio do Sabadinho Bom temos conseguido fazer um circuito cultural de ocupação do Centro Histórico, com mais gente circulando, se divertindo e consumindo, dando vida àquele território como é a orientação do nosso prefeito Cícero Lucena”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Para o sanfoneiro Joca do Acordeon, tocar no Sabadinho Bom é sempre uma alegria. “É um evento muito bom para a nossa cultura, é nota dez”, resume o artista.

No repertório, ele ressalta que o público fiel do Sabadinho Bom vai poder curtir música de qualidade. “Teremos muito forró e chorinho que é a tradição do evento. Também vamos tocar canções de Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, além de música instrumental”, conta.

Joca do Acordeon vai pilotar sua sanfona e, para acompanhar o artista no palco, foram escolhidos os músicos Ailton Vieira na voz e triângulo; Franklin na zabumba; Rafael Mororó na guitarra; Júnior Blaw no baixo e Jonas Casca na bateria.