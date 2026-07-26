Previsão do tempo para o ‘feriadão’ de Tiradentes 2026 na Paraíba; veja onde chove e faz sol – Prefeitura de João Pessoa/Divulgação.

O ‘feriadão’ de Tiradantes na Paraíba, entre o sábado (18) e a terça-feira (21), tem previsão de chuvas esparsas em todas as regiões do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta que começa no sábado (18) e termina no domingo (19) de perigo potencial de chuvas intensas para 94 cidades do estado. Veja lista abaixo.

A informação das chuvas é da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), que mostra que a previsão é que ocorram as precipitações ocasionais durante alguns momentos dos dias, atingindo grande parte do estado, com menor possibilidade na região do Cariri e do Curimataú paraibano.

No Litoral, o sábado (18) deve ser de nebulosidade variável, com chuvas previstas para a manhã e a noite (confira a previsão de temperaturas de todas as regiões abaixo neste dia).

Litoral: mínima de 25º C e máxima em 28ºC

Brejo: mínima de 22º C e máxima em 30ºC

Agreste: mínima de 22º C e máxima em 29º C

Cariri/Curimataú: mínima de 20º C e máxima em 30º C

Sertão: mínima de 23º C e máxima em 32º C

Alto Sertão: mínima de 22º C e máxima em 31º C

Previsão do tempo em João Pessoa

Na segunda, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. As temperaturas variam de 24ºC a 28ºC.

Na terça-feira, dia do feriado, a previsão é de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde, sendo a noite com pouca nebulosidade. A temperatura mínima se mantém e a máxima pode chegar a 30ºC.

Alerta de chuvas intensas para 94 cidades na Paraíba

De acordo com o Inmet, o alerta é válido até às 29h59 do domingo (19). Sob alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.