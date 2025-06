Na CBN, secretaria de Representação em Brasília diz que monitora situação de paraibanos em Israel

divulgação/Secom-PB

A Secretaria de Representação Institucional do Governo da Paraíba em Brasília informou que está acompanhando de perto a situação de paraibanos que se encontram em Israel diante do agravamento do conflito no Oriente Médio. À CBN Paraíba, o secretário-executivo da pasta, Adauto Fernandes, disse que além do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP) outros cinco paraibanos estão sendo acompanhados para retornar ao estado.

A mobilização ocorre desde ontem (12), por orientação do governador João Azevêdo (PSB), e envolve articulações diretas com o Itamaraty, a Embaixada do Brasil em Israel e a Embaixada de Israel no Brasil.

“Estamos acompanhando passo a passo a situação dos paraibanos. Até o momento, são seis identificados, incluindo o prefeito Cícero Lucena. Todos devem ser repatriados nas próximas horas pela Força Aérea Brasileira (FAB). Também mantivemos contato com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv e conversamos com a assessoria do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, no intuito de localizar todos os paraibanos que estão na região”, destacou.

Adalto disse que três paraibanos que faziam turismo em Jerusalém e dois que moram em Israel já manifestaram o desejo de retornar ao Brasil no mesmo voo que deve trazer Cícero de volta ao Brasil.

“A Secretaria de Representação da Paraíba segue em contato constante com as autoridades diplomáticas e permanece mobilizada até que todos os paraibanos retornem em segurança ao Brasil”, afirmou o secretário. Segundo ele, quem desejar regressar, pode entrar em contato com a Secretaria em Brasília através do número +55 61 99697‑7009.

Cícero está em abrigo

O prefeito de João Pessoa integra uma comitiva de 25 brasileiros, incluindo oito prefeitos, que estava em missão oficial em Israel e vive momentos de tensão no país. Após o bombardeio de instalações no Irã por forças israelenses, Cícero e os demais membros da delegação buscaram refúgio em um bunker, enquanto tentam antecipar o retorno ao Brasil. A situação se complica pelo fechamento temporário do espaço aéreo israelense.

Em entrevista à CBN Paraíba, o prefeito relatou que todos estão em estado de alerta. “A cada três horas eles avisam por dois meios: uma mensagem de whatsapp que chega para irmos ao abrigo e também pela sirene. Tivemos que ir por duas vezes na madrugada”, comentou.

Cícero disse que contactou o governo brasileiro, através do Itamaraty, para o resgate do grupo, através do presidente da Câmara, deputado Hugo Motta. A Secretaria de Representação Institucional do Governo da Paraíba em Brasília está acompanhando de perto a situação de paraibanos que se encontram em Israel.

Estima-se que cerca de 14 mil brasileiros residam atualmente em Israel e outros 6 mil na Palestina, conforme dados do Ministério das Relações Exteriores. A maioria, segundo o Itamaraty, vive fora das áreas de conflito. Ainda assim, o governo federal tem realizado ações de repatriação e reforçado os apelos por ajuda humanitária.