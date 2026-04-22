Hemocentro da Paraíba altera funcionamento das unidades durante o feriado de Tiradentes — Governo da Paraíba
O Hemocentro da Paraíba, unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), vai alterar o horário de funcionamento da Hemorrede Estadual na próxima semana, na véspera e no feriado de Tiradentes, celebrado no dia 21 de abril.
Na segunda-feira (20), ponto facultativo nas repartições estaduais, estarão abertos e funcionando os serviços de doação de sangue, atendimento a pacientes, laboratórios e entrega de medicamentos. No Hemocentro Coordenador de João Pessoa e no Hemocentro Regional de Campina Grande, o atendimento para doadores de sangue e pacientes agendados ocorrerá das 7h às 17h.
Já nos Hemonúcleos localizados nos municípios de Patos, Guarabira, Cajazeiras, Sousa, Itaporanga e Piancó, a doação de sangue poderá ser realizada das 7h às 13h.
No feriado de Tiradentes, na terça-feira, (21), todas as unidades estarão fechadas.
A diretora-geral do Hemocentro da Paraíba, Shirlene Dantas Gadelha, reforça a importância da participação da população, especialmente no período que antecede feriados prolongados. “Convidamos a população para aproveitar o funcionamento das unidades na segunda-feira e realizar a doação de sangue. Esse gesto solidário é fundamental para manter os estoques abastecidos e garantir o atendimento aos pacientes que necessitam de transfusão.”
A diretora esclarece ainda que os setores de Distribuição de Hemocomponentes e o Laboratório de Imunohematologia do Paciente (Prova Cruzada) vão funcionar todos os dias durante 24 horas.
O Hemocentro da Paraíba destaca que a doação de sangue é um ato voluntário e essencial para salvar vidas, contribuindo diretamente para o funcionamento da rede hospitalar em todo o estado.
|
DATA
|
UNIDADES
|
HORÁRIOS
|
20/04 (segunda-feira)Ponto Facultativo
|
HEMOCENTROS DE JOÃO PESSOA E DE CAMPINA GRANDE
|
DAS 7 ÀS 17H
|
20/04 (segunda-feira)Ponto Facultativo
|
HEMOCENTROS DE JOÃO PESSOA E DE CAMPINA GRANDE
|
DAS 7 ÀS 12H
|
21/04 (terça-feira)Feriado
|
HEMONÚCLEOS DE PATOS, GUARABIRA, SOUSA, CAJAZEIRAS, PIANCÓ E ITAPORANGA
|
FECHADO
|
21/04 (terça-feira)Feriado
|
HEMONÚCLEOS DE PATOS, GUARABIRA, SOUSA, CAJAZEIRAS, PIANCÓ E ITAPORANGA
|
FECHADO