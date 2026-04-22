Hemocentro da Paraíba altera funcionamento das unidades durante o feriado de Tiradentes — Governo da Paraíba

O Hemocentro da Paraíba, unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), vai alterar o horário de funcionamento da Hemorrede Estadual na próxima semana, na véspera e no feriado de Tiradentes, celebrado no dia 21 de abril.

Na segunda-feira (20), ponto facultativo nas repartições estaduais, estarão abertos e funcionando os serviços de doação de sangue, atendimento a pacientes, laboratórios e entrega de medicamentos. No Hemocentro Coordenador de João Pessoa e no Hemocentro Regional de Campina Grande, o atendimento para doadores de sangue e pacientes agendados ocorrerá das 7h às 17h.

Já nos Hemonúcleos localizados nos municípios de Patos, Guarabira, Cajazeiras, Sousa, Itaporanga e Piancó, a doação de sangue poderá ser realizada das 7h às 13h.

No feriado de Tiradentes, na terça-feira, (21), todas as unidades estarão fechadas.

A diretora-geral do Hemocentro da Paraíba, Shirlene Dantas Gadelha, reforça a importância da participação da população, especialmente no período que antecede feriados prolongados. “Convidamos a população para aproveitar o funcionamento das unidades na segunda-feira e realizar a doação de sangue. Esse gesto solidário é fundamental para manter os estoques abastecidos e garantir o atendimento aos pacientes que necessitam de transfusão.”

A diretora esclarece ainda que os setores de Distribuição de Hemocomponentes e o Laboratório de Imunohematologia do Paciente (Prova Cruzada) vão funcionar todos os dias durante 24 horas.

O Hemocentro da Paraíba destaca que a doação de sangue é um ato voluntário e essencial para salvar vidas, contribuindo diretamente para o funcionamento da rede hospitalar em todo o estado.