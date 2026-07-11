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Quem era o eletricista que morreu após choque elétrico durante manutenção em loja de Mangabeira

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Arquivo Pessoal

O eletricista Jefferson Soares Silveira, de 45 anos, morreu após sofrer um choque elétrico durante um serviço de manutenção em uma loja no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. Segundo amigos e familiares, ele dedicou a maior parte da vida à profissão e desde 2021, atuava como autônomo.

Ao JORNAL DA PARAÍBA, a amiga de infância da vítima, Gerlane Ferreira, contou que Jefferson saiu de casa na manhã do acidente para trabalhar fazendo o que mais gostava e que comentava sobre planos de continuar crescendo profissionalmente.

“Jeferson saiu feliz pela manhã, porque ele amava trabalhar com eletricidade. Ele fez curso de eletricista e era um profissional. Foi uma fatalidade. O trabalho dele era a principal fonte de renda da família e ele tinha muitos sonhos profissionais e de crescer na vida. E ele amava a mulher dele, que também mora em Mangabeira desde a infância”, contou.

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De acordo com a família, Jefferson trabalhou durante muitos anos na Energisa. Em 2021, deixou a empresa para atuar como eletricista autônomo. Casado há 17 anos, ele deixa a esposa e uma filha de 24 anos.

“Meu coração se despede de uma das pessoas mais importantes da minha vida. Talvez a vida tenha nos unido de uma forma diferente, mas foi o seu amor, o seu cuidado e a sua presença que fizeram de você o meu pai. Impossível colocar em palavras a dor que estou sentindo. Parece que um pedaço de mim foi embora junto., disse a filha de Jefferson, em relato nas redes sociais.

O velório aconteceu às 9h desta quinta-feira (9), no Centro de João Pessoa. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério do Cristo.

Vídeo gravado antes do acidente

Pouco antes do acidente, Jefferson gravou um vídeo mostrando o serviço que realizava e enviou aos amigos.

Ao fim da gravação, ele faz um gesto com a mão em formato de coração e diz “um abraço”. Segundo Gerlane Ferreira, essa era uma marca registrada dele.

“Uma frase que Jefferson sempre dizia. Ele fazia o coração e ele dizia ‘um abraço’. Foi o que ele disse lá no vídeo: ‘um abraço’. Todo mundo sabe”, relembrou a amiga.

Relembre o caso

Eletricista morre após sofrer choque elétrico durante manutenção em loja, em João Pessoa | Divulgação: Ewerton Correia/TV Cabo Branco.

Jefferson Soares Silveira morreu na manhã de quarta-feira (8) enquanto fazia um serviço de manutenção em uma loja na Rua Josefa Taveira, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa.

Segundo o delegado Gabriel Dantas, o estabelecimento apresentava problemas de abastecimento de energia, e o eletricista foi contratado para realizar o reparo. Durante o serviço, ele acessou o telhado da loja, sofreu uma descarga elétrica e morreu no local.

Pessoas que estavam no estabelecimento prestaram os primeiros atendimentos e acionaram o Samu, mas Jefferson não resistiu. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Instituto de Polícia Científica realizaram a retirada do corpo, já que ele estava sobre o telhado da loja.

As causas do acidente seguem sendo investigadas.

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