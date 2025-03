consumidor de João Pessoa recebe carro zero quilômetro do prêmio extra — Governo da Paraíba

O Programa Nota Cidadã entregou o carro zero quilômetro, um Polo Track modelo 2025, para o consumidor de João Pessoa, Gustavo Henrique Barbosa Galindo Maciel, que foi o ganhador do prêmio extra do 61º Sorteio do Nota Cidadã.

O superintendente da Lotep, Petrônio Rolim, fez a entrega das chaves do veículo ao ganhador, na concessionária Promac Volkswagen, no bairro Brisamar, em João Pessoa.

Foi o segundo carro entregue da campanha, que é um prêmio extra de fim de ano do Nota Cidadã. A premiação é referente às notas emitidas durante o período de 1º a 31 de dezembro em que os participantes solicitaram a inclusão do CPF no ato da compra nos estabelecimentos comerciais distribuídos pelo Estado da Paraíba. O sorteio foi realizado no dia 19 de janeiro no Shopping Mangabeira.

Surpreso com o aviso de que teria ganhado um carro zero quilômetro no sorteio Nota Cidadã, o corretor de imóveis, Gustavo Henrique Galindo, 47 anos, não acreditar que havia sido sorteado no Nota Cidadã.

“A minha resistência em acreditar que havia sido sorteado foi até engraçada. O sorteio foi no domingo à tarde e quando recebi a ligação estava descansando. Quando vi a mensagem de que havia sido sorteado, achei que se tratava de golpe e bloqueei o telefone e ainda dei um carão na pessoa da Lotep. Na segunda-feira, a concessionária me ligou e falou de novo essa mesma história. Fiquei desconfiado, mas liguei para o telefone fixo da Promac para falar com a consultora, foi quando entendi que era verdade e levei a minha documentação para receber o carro”, lembrou.

Destino do Prêmio– Gustavo Henrique, que concorreu com cinco notas fiscais, já tem o destino para o veículo. “Como estou terminando uma casa este ano, vou vender o veículo para concluí-la e uma outra parte do dinheiro vou doar para instituições que cuidam de crianças com câncer como forma de ajudar essas instituições e retribuir essa bênção que recebi para que outras pessoas sejam abençoadas também, em especial essas crianças”, frisou.

Morando há mais de 30 anos em João Pessoa, o pernambucano Gustavo Henrique elogiou o Programa Nota Cidadã. “É uma campanha importantíssima porque fortalece a concorrência leal no mercado. Se eu tenho, por exemplo, um mercadinho que emite nota fiscal toda legalizada e ao meu lado tem uma pessoa que não emite nota e consegue praticar um preço mais barato isso é uma concorrência desleal e a campanha faz todo sentido”, declarou.

Após receber o prêmio e comprovar a seriedade do programa, Gustavo disse que mudou completamente a maneira de comprar os seus produtos. “Não deixo mais de exigir a nota fiscal em nenhum estabelecimento e até mesmo em estacionamento de shopping estou exigindo. Acho um programa muito interessante para a sociedade até porque não discrimina classe social, pois qualquer pessoa pode ganhar independente da sua situação financeira”, elogiou.

Campanha Cresce – O superintendente destacou que o programa vem crescendo a cada ano, tanto em cidadãos inscritos quanto em notas fiscais com CPF, como também na disseminação da cidadania fiscal no Estado com mais de 240 mil cidadãos inscritos e o número de notas fiscais ultrapassaram mais de 870 mil em dezembro do ano passado.

Credibilidade – “É, mais uma vez, motivo de muita alegria fazer a entrega de mais um veículo, que é objeto da premiação relativa ao sorteio do Nota Cidadã de final de ano, ao ganhador, que é aquele que acreditou, se inscreveu e que colocou a nota fiscal. É motivo de muita alegria para nós, da Loteria do Estado da Paraíba e da Secretaria de Estado da Fazenda, que é quem capitaneia toda esta campanha, realizar mais uma entrega de um veículo. Como é do conhecimento da sociedade, o Programa Nota Cidadã é uma campanha consolidada e de alta credibilidade. São quase 1,5 mil ganhadores que literalmente acreditam na campanha Nota Cidadã e fazem propaganda, exigindo cada vez mais a nota fiscal com CPF. A cada mês, continuaremos fazendo os 31 sorteios que totalizam R$ 100 mil, um prêmio de R$ 25 mil e 30 prêmios de R$ 2.500”, frisou.

Sorteio – O superintendente da Lotep adiantou que, em breve, vai anunciar mais um veículo para sorteio no Nota Cidadã, provavelmente, no mês de aniversário dos 70 anos da Loteria do Estado da Paraíba.

Como concorrer – Para participar dos prêmios mensais, o cidadão precisa realizar um cadastro único no portal digital do governo no link https://notacidada.pb.gov.br/. O cadastro requer apenas o nome completo, número do CPF, data de nascimento, e-mail e a criação de uma senha. Após feito o cadastro, é necessário exigir a inclusão do CPF na nota fiscal em todas as compras realizadas no comércio paraibano.

Cidadania Fiscal – O Programa Nota Cidadã, iniciativa do Governo da Paraíba em colaboração com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Codata e a Lotep, promove o engajamento do cidadão paraibano no exercício da cidadania fiscal. Essa prática é estimulada ao solicitar a emissão da nota fiscal e incluir o CPF na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) durante suas compras, contribuindo para o fortalecimento do comércio local no estado da Paraíba.