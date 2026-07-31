‘JPB1 na Rua’ celebra um ano com serviços e música ao vivo em João Pessoa

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O ‘JPB1 na Rua’, quadro das TVs Cabo Branco e Paraíba, comemora, em um edição especial, um ano de existência. Karine Tenório e a equipe do JPB1 levam serviços gratuitos e música ao vivo ao Mercado da Torre, em João Pessoa, nesta sexta-feira (31).

A partir das 10h, o público terá acesso a serviços de saúde, como vacinação e verificação de pressão arterial. A música ficará por conta do trio pé de serra ‘Amigos do Forró’. A estrutura será montada na Praça de Alimentação do Mercado e o evento será transmitido ao vivo, dentro do JPB1, a partir das 11h45.

“Estamos extremamente felizes com os resultados apresentados pelo JPB1 na Rua durante este ano. O nosso objetivo é sempre estar perto do nosso público e sentimos essa proximidade ficar ainda maior a cada edição. Tenho certeza que essa edição especial será bem legal para todo mundo que for ao Mercado da Torre”, afirma Joalisson Douglas, editor-chefe do JPB1.

Serviços

Vacinas disponíveis: Hepatite B, dT, Tríplice viral, HPV, Meningocócica ACWY, Dengue, Febre Amarela, Influenza, Covid-19, dTpa (gestantes após 20ª semana) e VSR (gestantes após a 28ª semana).

O JPB1 na Rua

Criado para aproximar ainda mais o JPB1 com a comunidade, o quadro chega a sua 24ª edição nesta sexta. Em um ano, o JPB1 na Rua visitou cinco cidades diferentes: João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Alhandra e Queimadas. Na capital, foram 17 edições, enquanto a Rainha da Borborema recebeu a equipe quatro vezes.

Desde a primeira edição, em 23 de julho de 2025, foram mais de 60 serviços oferecidos, 10 horas de conteúdo ao vivo e 96 entradas ao vivo dentro do JPB1.

Serviço

Data: sexta-feira, 31 de julho

Horário: 10h

Local: praça de alimentação do Mercado da Torre

Endereço: Av. Carneiro da Cunha, Torre, João Pessoa