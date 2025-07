Nino Paraíba admite erro ao se associar a esquema de apostas e busca recomeço na Série C

O lateral-direito Nino Paraíba, de 39 anos, concluiu nesta semana os 720 dias de suspensão impostos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em decorrência da Operação Penalidade Máxima. Réu confesso no esquema de manipulação de resultados, o jogador havia sido condenado por aceitar dinheiro para forçar cartões amarelos em três partidas quando ainda defendia o Ceará, em 2022.

Inicialmente punido com 480 dias de afastamento e multa de R$ 40 mil, Nino teve a pena aumentada pelo Pleno do STJD para dois anos completos de suspensão e uma multa mais severa, de R$ 100 mil. A sanção resultou na rescisão de seu contrato com o Paysandu, clube pelo qual atuou em apenas uma partida antes do afastamento definitivo dos gramados.

Agora, com a chance legal de poder voltar aos gramados, Nino garante que jamais irá se associar novamente a um esquema de manipulação de jogos.

“Eu errei, mas eu não quero mais cometer esse erro. Era um dinheiro que não iria mudar a minha vida”, disse o jogador, ao ge.

Durante o longo período longe do futebol profissional, o atleta buscou formas de se manter ativo e inserido no ambiente esportivo. Chegou a defender um time amador de origem indígena em Rio Tinto, na Paraíba, sua cidade natal, e também ajudou a esposa na entrega de tortas de morango e chocolate pela cidade, que conta com cerca de 24 mil habitantes.

“Eu brinquei com os meninos aqui na várzea em Rio Tinto, na Paraíba, meninos com quem cresci junto. Eu me diverti, mas sempre me preparando, sabia que uma hora eu iria voltar. Me preparei e essa hora chegou. Joguei campeonatos indígenas aqui de Rio Tinto. Foi muito bom participar com eles na várzea. Agora é pensar em voltar a jogar profissional”, lembra.

Na Paraíba, Nino Paraíba foi grande destaque do Sousa na conquista do segundo título estadual do clube na história, em 2009. De lá foi para o Vitória, onde continuou a se destacar, permanecendo no Leão por sete temporadas. Jogou no rival, Bahia, Ponte Preta e outros clubes.

Aos 39 anos e agora liberado para voltar a atuar profissionalmente, Nino Paraíba tenta retomar a carreira. O jogador garante que está pronto para uma nova oportunidade e promete uma postura diferente fora e dentro de campo.

“O que clube que me contratar não vai mais ouvir que Nino entrou em esquema de aposta, coisas neste sentido, não. Onde trabalhei sempre fui honesto. Tive essa falha lá no Ceará, mas que não vai se repetir mais. . Meu maior sonho é voltar a jogar futebol. Minha família vai ficar muito feliz, estão todos esperando por esse momento”, garante.

Segundo apuração do ge, há conversas em andamento com clubes da Série C, mas o tempo de inatividade ainda representa um obstáculo importante para um eventual retorno.

