‘O Faraó, o Selvagem e a Princesa’ e ‘Rafiki’ estão em cartaz no Cinema Passeio

O Cinema Passeio apresenta, neste final de semana, dois filmes: ‘O Faraó, o Selvagem e a Princesa’ e ‘Rafiki’, na mostra de cinema francês, uma parceria da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) com a Embaixada da França, Institut Français e a Aliança Francesa. O primeiro cinema público da cidade, que fica no bairro da Torre, foi criado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Funjope, e tem sessões gratuitas de sexta a domingo, às 16h e 19h.

“O Cinema Passeio, que nós inauguramos este ano, já se tornou um caso de sucesso em João Pessoa. É um ambiente voltado para a formação de plateias para o audiovisual e nós temos feito ali exibições de filmes realmente muito importantes”, iniciou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele destacou que, no momento, está em exibição um conjunto de filmes em homenagem à França. “É uma mostra de cinema francês que elaboramos a partir de uma parceria com a Embaixada da França, com o Instituto Francês e com a Aliança Francesa aqui de João Pessoa. Estamos contentes porque tem dado muito resultado nesse último mês”, pontuou.

O Cinema Passeio – conforme observou o diretor – é uma experiência na qual a Funjope e a Prefeitura de João Pessoa, sob a orientação do prefeito Leo Bezerra, conseguem recuperar o projeto de ter um cinema de bairro. “Isso é muito importante e vamos trabalhar no sentido de que ele se torne, cada dia mais, um ambiente forte para nossa cultura audiovisual. Ali sempre fazemos exibições de filmes produzidos em João Pessoa e na Paraíba como forma de garantirmos espaço para exibição da nossa produção audiovisual”, acrescentou.

Filmes em cartaz

‘O Faraó, o Selvagem e a Princesa’ – Contos, 3 épocas, 3 universos: uma epopeia do antigo Egito, uma lenda medieval de Auvergne, uma fantasia do século XVIII com trajes otomanos e palácios turcos, para ser transportado por sonhos contrastantes, repletos de deuses magníficos, tiranos revoltantes, justiceiros encantadores, amantes astutos, príncipes e princesas seguindo suas próprias vontades – em uma explosão de cores.

‘Rafiki’ – Nairóbi. Kena, uma adolescente moleca cujo pai está concorrendo a um cargo político local, conhece Ziki, cujo pai também é candidato. Apesar da rivalidade entre elas, a atração entre as duas garotas é imediata. Suas famílias, profundamente comprometidas com o conservadorismo predominante na sociedade queniana e que proíbe a homossexualidade, condenam veementemente esse amor.

Confira a programação

Sexta-feira (31)

16h – ‘O Faraó, o Selvagem e a Princesa’

Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação

19h – ‘Rafiki’

Direção: Wanuri Kahiu/longa-metragem/14 anos/ficção

Sábado (1º/08)

16h – ‘O Faraó, o Selvagem e a Princesa’

Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação

19h – ‘Rafiki’

Direção: Wanuri Kahiu/longa-metragem/14 anos/ficção

Domingo (2)

16h – ‘O Faraó, o Selvagem e a Princesa’

Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação

19h – ‘Rafiki’

Direção: Wanuri Kahiu/longa-metragem/14 anos/ficção

Serviço

Local: Espaço Cinema Passeio

Endereço: Avenida Capitão João Freire, 186 – Torre.

Ingressos: retirada gratuita 1 hora antes de cada sessão

Atenção: não é permitida a entrada com alimentos e bebidas na sala de exibição.