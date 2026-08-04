Prefeitura renova CRP e segue apta a receber convênios, empréstimos e verbas federais

A Prefeitura de João Pessoa, por meio do Instituto de Previdência do Município (IPM-JP), teve o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) mais uma vez renovado pelo Ministério da Previdência Social e continua autorizado a receber convênios, empréstimos e verbas federais voluntárias, que fomentam programas sociais e de melhorias para a cidade como um todo.

O documento, que tem validade até janeiro de 2027, quando passará por nova avaliação, foi emitido nesta segunda quinzena de julho e comprova o cumprimento pela atual gestão de todas as CRPs emitidas por via administrativa até então.

“O Certificado de Regularidade Previdenciária é o reconhecimento de que João Pessoa cumpre todas as exigências legais e que mantém a gestão previdenciária em conformidade com a legislação. O CRP representa o compromisso permanente do IPM-JP com uma gestão responsável, transparente e voltada para a proteção dos direitos dos nossos segurados”, ressaltou a superintendente do Instituto de Previdência do Município, Caroline Agra.

De acordo com ela, mais do que um documento, o CRP garante segurança jurídica, transparência e credibilidade ao Município. “Ele permite o acesso a transferências voluntárias da União, celebração de convênios e operações de crédito, além de reforçar o compromisso do Instituto com uma gestão responsável e sustentável em benefícios dos segurados”, reforçou.

Caroline Agra disse que o certificado, quando emitido, passa por avaliação para renovação a cada seis meses. Dentre as ações que garantem este reconhecimento a João Pessoa, ela relata várias premiações em nível nacional como o Prêmio Destaque Brasil de Governança Previdenciária e de Responsabilidade Previdenciária, eventos promovidos pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (ABIPEM). “Portanto, cada certificação conquistada reafirma a seriedade do trabalho realizado por toda a nossa equipe”, afirmou.

Serviço – O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPM-JP) está localizado na Rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, nº 166, no Centro da Capital, e conta atualmente com 6.386 aposentados e 1.602 pensionistas, totalizando 7.988 beneficiários. Mais informações pelos telefones (83) 3213-4646, 3213-4647 e 3222-1005 para contatos via WhatsApp.