Lucas Ribeiro confirma que atenderá pedido de audiência com Bruno Cunha Lima

Bruno Cunha Lima e Lucas Ribeiro. (Divulgação)

O governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (Progressistas), confirmou que atenderá um pedido feito pelo prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União). O gestor da Rainha da Borborema solicitou uma audiência com o chefe do Executivo Estadual, que deverá acontecer assim que uma data for definida entre os dois.

A audiência foi solicitada por Bruno Cunha Lima assim que Lucas Ribeiro assumiu o Governo do Estado, por meio de um ofício. De acordo com ele, o motivo da reunião seria tratar de assuntos do interesse de Campina Grande e dos campinenses “excetuando eventuais divergências políticas”.

Lucas seguiu a mesma linha de discurso adotada por Bruno e afirmou que o diálogo deve acontecer, mesmo que os dois não estejam alinhados politicamente.

“Eu tinha sugerido a gente fazer nesta quinta-feira e não deu, mas estamos alinhando a data para poder realizar esse encontro. Será uma audiência administrativa, para tratar das pautas de Campina, é muito importante esse momento para a cidade. As vezes as pessoas confundem. Não é porque a gente não tá no mesmo palanque político que você não pode sentar para dialogar, até porque eu estou governador e ele está prefeito de Campina. É a nossa obrigação, independente de questão política”, disse Lucas Ribeiro.

Bruno Cunha Lima e Lucas Ribeiro dividiram a Prefeitura de Campina durante a primeira metade do primeiro mandato de Bruno. A união foi desfeita quando Lucas deixou a Prefeitura para ser vice na chapa de João Azevêdo, nas eleições de 2022. Desde então, eles nunca mais dividiram o mesmo palanque.

Assim que assumiu o Governo, um dos primeiros atos de Lucas Ribeiro foi autorizar uma cota de patrocínio para o São João de Campina Grande, na cifra de R$2,5 milhões. Inclusive, o investimento federal, por meio do ministério do Turismo, não superou o valor investido pelo Estado.

Texto: Gabriel Abdon