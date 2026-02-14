Homem é preso com 600 filhotes de jabuti dentro de malas no RJ

Por MRNews



Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 600 filhotes de jabutis, na tarde de quinta-feira (31), em um ônibus interestadual. Os animais seriam levados para a Baixada Fluminense dentro de malas no bagageiro do veículo.

O caso ocorreu na BR-116, em Teresópolis, região serrana do Rio.

O homem embarcou em Feira de Santana (BA) e levaria os animais para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde seriam comercializados em uma feira livre no final de semana. Cada exemplar da espécie é vendido no mercado ilegal por aproximadamente R$ 700.

Ele confessou que receberia uma quantia em dinheiro. O homem disse ainda aos agentes da PRF que já havia sido preso pelo mesmo crime, em 2015.

Alguns filhotes acabaram morrendo devido às péssimas condições.

O caso configura crime ambiental por transporte de animais silvestres, sem autorização, com aplicação de multas e detenção, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais.

A pena prevista é de detenção de seis meses a um ano e multa, podendo ser aumentada em casos de espécies raras, ameaçadas de extinção, ou quando o crime for cometido em período proibido à caça, durante a noite, com abuso de licença ou em unidade de conservação.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).